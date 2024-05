Elita un Ivars Asni - "Sniedz rokas debesīm"

Saldus vēstures un mākslas muzejā līdz februāra beigām skatāms kuldīdznieku - radošās darbnīcas "Asni" vadītāju - Elitas un Ivara Asnu metafiziski sirreālo kompozīciju cikls "Sniedz rokas debesīm".

Izstāde ir mazliet neierasta, jo Ivara Asna kinētiskie keramikas objekti skatāmi arī kustībā, tādēļ jo spēcīgāk rosina iztēli. Cikls ir tematiski un idejiski vienots. Ivara keramikas objekti (celtnes? torņi?), kur sēž, uzrunā skatītāju, mēģina lidot cilvēciņi. Un Elitas gleznas, kas ar mākslas tēliem un simboliem (cilvēki - eņģeļi, rūķi (?), kāpnes u.c.) un krāsām, pat gleznu rāmjiem veido asociāciju plūsmu. Mākslinieki skaidrojuši, ka šī ir ideja par cilvēci, kas būvē celtnes un teoriju karkasus, domājot, ka sniegsies debesīs. Katrs uzskata, ka stāv augstāk par visu un visiem, taču metāla režģi (murdi) keramikas objektu pamatnēs atgādina - ja aizmirsīsim par garīgajām un dvēseliskajām vērtībām, nonāksim strupceļā, agri vai vēlu būsim kā tā iemūrētā cilvēka seja, kas, šķiet, izmisīgi elpo kā pēc baiļpilna skrējiena. Un velti celt acis pret debesīm - materiālie zemes "labumi" velk atpakaļ - murdā.

Gleznu spilgtums, kompozīcija, izmantotie simboli rada vīzijas par mūsdienu skarbo un dažādu pretrunu pilno dzīvi. Taču gaišie akcenti un augšup vērstās rokas - spārni, kāpnes rada cerību. Taču ne kāpnes, ne balkoni torņos, pat eņģeļa spārni diez vai līdzēs, ja cilvēks pats nespēs izrauties no biezajiem "mūriem". To arī simbolizē Ivara veidotais cilvēciņš vienā no zemākajiem keramikas objektiem. Viņš droši vien spēs pacelties spārnos. Vismaz tādas izjūtas pārņem, skatoties objektus kopumā.

Nelielajā izstādes anotācijā mākslinieki raksta: "... Mākslas stils, ko mēs savos darbos pārstāvam, - sirreālais simbolisms - savu attīstības un izpausmes ceļu sācis jau pirms 80 gadiem, bet joprojām liekas, ka daudziem tas ir nepierasts." Iespējams, ka mākslā neizglītotākam izstādes apmeklētājam pilnībā neatklāsies cikla ideja, taču vienaldzīgu tas neatstāj nevienu.

Elitu Asni (Sakni) saldenieki pazīst. Viņa vēl pirms dažiem gadiem dzīvoja Saldū un mācīja vizuālo mākslu sākumskolā. Mākslas akadēmijas maģistres gleznu nopietnā tematika tuva tiem, kas mākslā meklē garīgu baudījumu un filozofiskas pārdomas.

Tagad Elita ar vīru Ivaru dzīvo Kuldīgā. Viņu darbnīcā "Asni" dažādu mākslas veidu pamatus, radošo darbošanos cieši saistot ar teoriju, apgūst gan vizuālās mākslas skolotāji, gan brīvmākslinieki un skolēni. Radošajai darbnīcai 1. aprīlī būs jau divi gadi. Šeit mācības notiek individuāli, ik pēc noteikta laika dalībnieki saņem apliecības par noteiktas programmas daļas apguvi (programma ir Elitas un Ivara veidota). Notikušas darbu skates, izstādes, daļa no darbiem tiek dāvināta pilsētas iestādēm (slimnīcai, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolai).

Mazliet zinot, cik aizrautīgi Elita strādāja ar bērniem sākumskolā un ar studentiem Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas filiālē Saldū, var apskaust mazos un lielos, kas Kuldīgā viņas un Ivara vadībā mācās zīmēt, gleznot, veidot.