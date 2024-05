Pirms sākas traktortehnikas apskates

Martā rajona pagastos sāksies traktortehnikas ikgadējās apskates. Kas būtu jāņem vērā, pirms doties rādīt tehniku, stāsta Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas Saldus rajona daļas vadītājs ARNIS DREIMANIS.

- Tehnikas apskates sāksies 7. martā, grafiks jau sagatavots, un, ja laika apstākļi būs normāli, viss notiks, kā plānots. Informācija par apskašu laiku un vietu laikus būs izlikta katrā pašvaldībā.

Šogad brauc ar jaunām numurzīmēm

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav būtisku izmaiņu prasībās, bet ir daži jautājumi, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību. Svarīgi, lai tehnikas īpašniekam būtu līdzi arī traktora vadīšanas tiesības. Pērn atklājās visādi varianti: tiesību nav, tās nozaudētas, vai ir tikai vecā parauga tiesības. Vecā parauga tiesības var nomainīt pēc ceļu satiksmes noteikumu zināšanu un braukšanas prasmes pārbaudes. Gadījies apturēt uz ceļa pusaudžus, kuriem kāds uzticējis vadīt traktoru. To nedrīkst pieļaut. Ja ar pusaudzi kaut kas atgadīsies, atbildēs traktora īpašnieks.

Līdz 1. janvārim bija jāapmaina traktortehnikas numurzīmes, un patlaban nedrīkst braukt ar tehniku, kam tas nav izdarīts. Rajonā nav apmainītas aptuveni 800. To rāda traktortehnikas reģistrācijas dati. Numurzīmes varēs apmainīt arī apskates laikā, tomēr visas reģistrācijas formalitātes jākārto Saldū. Ja tā nozaudēta, jaunu varēs saņemt, nemaksājot soda naudu.

Daži saimnieki nemaina numurzīmes baumu dēļ, ka būšot atkal cita parauga - ar karodziņiem. Nezinu, kur tādas baumas rodas, bet jaunās numurzīmes izgatavotas atbilstoši likuma Par ceļu satiksmi prasībām. Ja arī kādreiz mainīs šīs, tad mainīs arī autotransporta numurzīmes, jo patlaban gan traktortehnikai, gan autotransportam ir vienota parauga numuri. Autotransportam karodziņi ir tikai tādēļ, ka tas brauc pāri robežām. Traktoru numuriem karodziņu neesmu redzējis nevienā valstī, kur vien esmu bijis.

Jārevidē tehnikas parks

Tie, kuriem tehnikas daudz, sākuši pārskatīt, vai viņiem visa noder un ir vajadzīga. Saimnieki diezgan intensīvi noraksta nederīgo un izkomplektēto tehniku, īpaši daudz - kāpurķēžu traktorus, piekabes, ar kurām parasti uz koplietošanas ceļiem neizbrauc.

Norakstīšana nozīmē, ka īpašnieks inspekcijā noņem no uzskaites un atdod veco numurzīmi. Reģistrācijas apliecībā tiek iespiests zīmogs, ka tehnika noņemta no uzskaites, un apliecību īpašnieks saņem atpakaļ, jo tā pierāda, ka arī norakstītā tehnika pieder viņam.

Ja zemnieki vienojas par traktortehnikas maiņu, darījums jānokārto līdz galam, jo nav tāda jēdziena - maiņa. Atteicīgajā rajonā traktortehnika jānoņem no uzskaites un citā jānokārto uzskaite. Ja darījumu kārto fiziskas personas, jānoformē pirkšanas - pārdošanas līgums. Ja fiziska persona pērk traktoru no juridiskas personas (arī no zemnieksaimniecības), nepieciešama preču pavadzīme-rēķins, pieņemšanas-nodošanas akts un samaksas dokumenti. Dažkārt uzrāda rēķinu, bet tas aizpildīts nepilnīgi, jo nav ierakstīta ne traktora marka, ne tā izlaides gads, ne motora un rūpnīcas numurs. Ja šo ziņu nav, nevar pierādīt, ka preču pavadzīme-rēķins attiecas tieši uz konkrēto traktoru.

Rajonā ir 252 labības kombaini, bet aptuveni 40 - 45% ir SK - 5 markas vecas "Ņivas". To izlaides gadi visbiežāk ir 1981., 1985. Ja šie kombaini izkomplektēti vai tālāk par pagalmu neizbrauc, lietderīgāk tos norakstīt. Vecās numurzīmes vajadzētu nodot un noņemt šo tehniku no uzskaites. Līdzīga situācija ir ar daudziem zāles pļāvējiem. Ja saimnieks kādam tehniku atdevis un ar šo tehniku notiek kas slikts, atbild tas, kurš reģistrēts kā tehnikas īpašnieks, ne tās faktiskais lietotājs.

Apdrošināšanā nekādu izmaiņu nav, jo jaunais likums vēl nav pieņemts, un apdrošināšanu varēs nokārtot apskates laikā. Joprojām veicam tehnikas novērtēšanu un pašgatavotas tehnikas ekspertīzi. Ja ir kādas neskaidrības, var interesēties pa telefonu 38 81654 vai mobilo 9284721.