Autobraucēji cieš zaudējumus slikto ceļu dēļ

SIA "SVA" autoservisā ik dienas ierodas vairāki klienti, kuru mašīnas sabojātas, braucot pa bedrainām ielām un ceļiem.

"Pats savai mašīnai novembrī uzliku jaunas riepas," stāsta servisa vadītājs Arnis Ansons-Tomsons. "Nupat pārbalansējot konstatēju - visas ar "kūkumiem". Bojājumi galvenokārt radušies, braucot pa Saldu. Pilsētas ielas ir ļoti bedrainas. Lielā iela iepretim veikalam "Tip Top" ir vienkārši briesmīga, arī Skrundas, Dzirnavu iela… Grūti nosaukt, kurām ielām vispār ir normāls segums. Turklāt šāds stāvoklis turpinās gadu no gada."

Mašīnu remonts izmaksā dārgi. Meistars Ivo Valtass rāda pagalam saliektu metāla disku - tas no vienas vienīgas bedres. "Parasti sabojātā vietā klients izvēlas lietotu disku, kas maksā ap 10 latiem. Lietos diskus restaurē Rīgā, tas izmaksā ap 40 latiem," viņš saka. "Taču, ja bojāts disks, arī riepa ir pagalam. Re, šī riepa ir pavisam jauna, ar nevainojamiem protektoriem, tā maksāja 60 latus. Bet malās - tādi robi, ka pirkstus var iebāzt. Mašīnas īpašniekam nekas cits neatlika, kā pirkt citu riepu."

Klientu pieplūdums bedraino ceļu dēļ mašīnu labotājus neiepriecina. "Cilvēki izdod naudu, lai salabotu ritošo daļu un vispār varētu braukt, bet naudas nopietnākiem remontiem viņiem vairs nepietiek. Triecieni, ko saņem mašīna, zvalstīdamās pa bedrēm, bojā arī citus mehānismus," saka A. Ansons-Tomsons. "Bez tam sliktās brauktuves apdraud satiksmes drošību, jo bieži vadītāji spiesti iebraukt pretējā braukšanas joslā, lai izvairītos no bedrēm."

"Teorētiski mašīnas vadītājs, kurš cieš zaudējumus bedrainas brauktuves dēļ, var prasīt kompensāciju no pašvaldības, kam par ceļu stāvokli jārūpējas," skaidro Saldus rajona virsprokurors Ainārs Rimšāns. "Tūlīt pēc negadījuma jāizsauc ceļu policija, lai fiksē bojājumu gūšanas apstākļus, kā arī jāsaņem ekspertīzes slēdziens par bojājumu raksturu. Par to, kā pretenzija iesniedzama, jākonsultējas ar advokātu. Katrā ziņā - lai tiesātos, vadītājam jārēķinās ar pamatīgu laika un nervu patēriņu. Saldū tāda precedenta nav bijis. Cik zinu, vienīgā reize, kad mašīnas īpašnieks nopietni protestējis, bija par to, ka no pašvaldības nama jumta krītošs sniegs sabojāja mašīnas virsbūvi."