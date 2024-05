Mežs nav tikai koki

Pat visatsaucīgākais draugs, reiz var pasūtīt mūs dillēs, ja viņa labvēlību sākam izmantot savtīgi.

Mežs ir ļoti labs draugs, pie kura var doties pēc pozitīvām emocijām, veselībai tik nepieciešamajiem fitoncīdiem, mežā arī varam aizņemties materiālās vērtības. Bet, kaut ko saņemot, kaut kas ir jādod pretī. Mežam varam atlīdzināt ar darbu, ar saudzīgu attieksmi pret tā iemītniekiem, vismaz dzīvnieku vairošanās un mazuļu laikā, kā arī ievērojot aizsargājamo dabas teritoriju un saimniecisko darbību ierobežojošos noteikumus, atvēlot klusus stūrīšus netraucētai meža dzīvei. Veicot meža mākslīgo atjaunošanu, kopjot mežaudzes un meliorējot atsevišķas pārmitras platības, uzlabojam meža ģenētisko, fizioloģisko un vispārējo veselības stāvokli, realizējam arī savas saimnieciskās intereses. Strādājot mežā, jāatceras, ka ne visas pārmitrās vietas obligāti jānosusina. Pārmitrajās platībās parasti vienuviet sastopams vairāk augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku sugu nekā nosusinātajās platībās.

Uzsākot mežā jebkāda veida saimniecisko darbību, jāpatur prātā arī dabas aizsardzības prasības. Plānojot jaunaudžu kopšanu, jāņem vērā, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam sakarā ar putnu ligzdošanas un dzīvnieku mazuļu periodu aizliegta līdz 10 gadu vecu priežu, kā arī līdz 20 gadu vecu egļu un lapu koku jaunaudžu kopšana. Dabas intereses jāņem vērā arī galvenajā cirtē, saglabājot apaugumu mitrās ieplakās un atstājot vismaz piecus ekoloģiskos kokus katrā cirsmas hektārā, kā arī, ievērojot aizsargjoslu gar strautiem un upēm. Aizsargjoslas platums atkarīgs no strauta vai upes garuma. Par ekoloģiskajiem kokiem atzīstami vecākie un lielāko dimensiju koki vai koki ar lieliem, resniem zariem, biezu kreves mizu, dobumainie koki. Vispiemērotākās ekoloģisko koku sugas ir ozoli, liepas, priedes, oši, gobas, vīksnas, kļavas un apses. Baltalkšņus kā ekoloģiskos kokus atstāt nav vēlams, jo to bioloģiskais mūžs ir pārāk īss. Jāsaglabā arī kaltuši koki un to stumbeņi, ja tie neapdraud darba drošību un netraucē meža atjaunošanu. Atjaunojot mežu ar skujkokiem, ieteicams veidot nevis tīraudzes, bet audzes ar vismaz 5% lapu koku piemistrojumu. Tādējādi paaugstināsies audzes noturība pret vēja postījumiem un kaitēkļu invāzijām, kā arī palielinās dažādu sugu bioloģiskā daudzveidība.

Sīkāk par meža ekoloģiju un videi draudzīgu mežsaimniecību var uzzināt Saldus virsmežniecībā pie inženiera ekologa Ojāra Demitera.