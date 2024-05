Vairāk laupa, apkrāpj, nēsā ieročus

2001. gadā Saldus rajonā reģistrēti 549 noziedzīgi nodarījumi (2000. gadā - 539). Tātad mūsu rajonā noziedzības dinamika divu gadu garumā ir diezgan nemainīga.

Pērn palielinājies smago un sevišķi smago vardarbīgo noziegumu skaits - reģistrētas 8 laupīšanas (2000. g. - 2) un 11 izvarošanas (2000. g. - 3). Toties samazinājies pret īpašumu vērsto noziedzīgo nodarījumu skaits (attiecīgi no 269 uz 242).

Uzticas krāpniekiem

Pagājušajā gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo ievērojami palielinājies izdarīto krāpšanu skaits (no 6 uz 23). Daudzi mūsu rajona iedzīvotāji, vieglprātīgi uzticoties veiksmīgiem darboņiem, ir šķīrušies no visai ievērojamām materiālajām vērtībām. Pavasarī kaimiņu rajona jaunieši vairākkārt izkrāpa ievērojamu daudzumu kokmateriālu, bet daži mūsu rajona iedzīvotāji veiksmīgi apkrāpa LMT un vairākus desmitus vientiesīgu jauniešu, pierunājot viņus uz sava vārda noformēt mobilo telefonu iegādi uz līzingu. Kad darījums tika noformēts, krāpnieki telefonus paņēma sev un pat nedomāja pildīt līzinga nosacījumus.

Policija aicina būt piesardzīgākiem, ielaižoties darījumos ar svešām vai mazpazīstamām personām.

Mazāk zog metālu, vairāk - mašīnas

2001. gadā samazinājies izdarīto metālu zādzību skaits, tomēr ir apzagtas elektropārvades līnijas, ir zudušas ceļa zīmes un kabeļi. Gada sākumā policija atklāja 16 cilvēku noziedzīgo grupu, kura 1999. - 2000. gadā sistemātiski apzaga elektropārvades līnijas, izkomplektēja transformatorus, zaga mucas un laivas.

Satrauc automototransporta līdzekļu zādzību pieaugums aizvadītajā gadā. Piemēram, kādā janvāra naktī Saldū un Brocēnos tika nozagtas 4 automašīnas. Cīņā ar autotransporta zādzībām policijai nav izdevies gūt vērā ņemamus panākumus. Mūsu policijas darba rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no tā, kā šajā jomā strādā robežsardze, kā arī policisti Rīgā un citās lielajās pilsētās, jo transportlīdzekļu zādzības izdara galvenokārt iebraucēji. Diemžēl arī Rīga autotransporta zādzību atklāšanā krietni atpaliek no vēlama rezultāta.

Noziegumus atklāj sadarbībā

Grupā pērn izdarīti 107 noziedzīgi nodarījumi. Februārī, veiksmīgi sadarbojoties ar Liepājas kriminālpoliciju, tika atklāta 6 liepājnieku grupa, kura janvārī nozaga datortehniku no Ezeres vidusskolas, kā arī bija izdarījusi citus noziegumus (bruņotas laupīšanas, zādzības, šaujamieroču nelikumīga glabāšana) Liepājā. Maijā sadarbībā ar ceļu policiju aizturēti 6 mūsu rajona iedzīvotāji, kuri aprīlī un maijā sistemātiski zaga metālus no a/s "Brocēni" Sātiņu kalnrūpniecības ražotnes teritorijas.

Oktobrī un novembrī policijas darbinieki atklāja vēl vienu noziedzīgo 6 cilvēku grupu, kura pēdējos trīs gados bija vairākkārt laupījusi un zagusi Saldus un Tukuma rajonā.

Pieaug interese par šaujamieročiem

Biežāk reģistrēti šaujamieroču un sprāgstvielu nelikumīgas glabāšanas un nēsāšanas gadījumi. Kritiku neiztur atrunas, ka ieroči vajadzīgi sevis un sava īpašuma aizstāvēšanai. Nav dzirdēts, ka ar nelikumīgi glabātiem ieročiem kāds būtu likumīgi aizstāvējies, toties tie nereti tiek izmantoti smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanā. Pērn šaujamieroči izmantoti 2 noziegumos.

No kara laika zemē vēl palikušas gan sprāgstvielas, gan ieroči un munīcija. Maijā divi jaunieši, stādot eglītes, mežā atrada diezgan daudz trotila, to izžāvēja un nolēma realizēt. Policijas ātrās reaģēšanas grupa un kriminālpolicijas darbinieki šos jauniešu aizturēja brīdī, kad viņi automašīnā pārvadāja vairāk nekā 14 kg trotila. Kopā ar zemessargiem mežā izdevās atrast vēl 7 kg analoģiskas sprāgstvielas. Jaunieši jau bija uzsākuši realizēt šīs sprāgstvielas, trotila brikete kratīšanas laikā tika atrasta arī kāda viņu paziņas dzīvoklī.

Policija atgādina, ka par nelikumīgu šaujamieroču un sprāgstvielu glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu un realizāciju var piespriest ilgstošu brīvības atņemšanu. Lai izvairītos no nepatikšanām, aicinām labprātīgi nodot policijā nelikumīgi glabātos šaujamieročus un sprāgstvielas.

Jaunieši uzvedas labāk

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2001. gadā visai ievērojami samazinājies nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits (no 82 uz 47). Uz pusi mazāk (12) bijis arī krimināli sodāmu huligānisma gadījumu. Tomēr skolās, diskotēkās un citos "tusiņos" attiecības joprojām skaidro, nežēlīgi piekaujot. Naktīs pilsētas kafejnīcās un bāros tiek aizturēti iereibuši nepilngadīgie, par ko vecāki īpaši neuztraucas.

Vasarā vairāki jaunieši un pusaudži policijā sniedza paskaidrojumus sakarā ar narkotiku lietošanu. Jaunieši pastāstīja, ka bez grūtībām Rīgā iegādājušies narkotikas no čigānu tautības iedzīvotājiem.

Narkotiku tirgū tradicionālo "zālīti" pašlaik izspiež sintētiskās narkotikas - heroīns, kokaīns, amfetamīni, dažādi halucigēni, ekstazīns. Lai ātrāk iestātos narkotiskā atkarība, "zālīte" nereti tiek sajaukta ar heroīnu.

Vairāk nekā puse ar HIV inficēto pērn Latvijā bija lietojuši intravenozās narkotikas. Lai nepapildinātu ar HIV inficēto un AIDS slimnieku skaitu, jauniešiem noteikti ir jāizvēlas - dzīve bez narkotikām. Par nožēlu arvien enerģiskāk sevi piesaka starptautiskas organizācijas, kas cīnās par tā saukto vieglo narkotiku dekriminalizāciju jeb legalizāciju. Tiek izplatīts viedoklis, ka narkotikas nemaz tik kaitīgas neesot. Šādiem sludinātājiem vismazāk interesē jauniešu veselība.

Populārais TV žurnālists Sandijs Semjonovs savā filmā par narkotiku postu, intervējot jau būtībā nāvei nolemtos cilvēkus, uzskatāmi parādīja arī tā saukto vieglo narkotiku nodarīto milzīgo ļaunumu.

Nepilngadīgo vidū aktuāla ir arī alkoholisma problēma. Jauniešu iemīļotais alus, lai arī tas oficiāli nav atzīts par alkoholu, viņiem, pašiem neapzinoties, nodara lielu ļaunumu. Gandrīz katrā krimināllietā, kur noziegums izdarīts reibuma stāvoklī, jaunieši nopratināšanā liecina, ka šo it kā nevainīgo alu izdzēruši litriem, un tad jau, kā paši izsakās, nereti "pārtrūkst filma".

Ir jāatrod alternatīva iespēja brīvā laika pavadīšanai. Visnotaļ pozitīvi vērtējama jaunizveidotā Jaunatnes centra darbība, patīkami, ka arvien vairāk jauniešu pievēršas sportam.

Jauns gads nāk ar cerībām

Ceram, ka šogad reiz tiks pieņemts mūsdienīgs kriminālprocesa likums, kura normas veicinās ātru un efektīvu pirmstiesas izmeklēšanu un arī lietas izskatīšanu tiesā.

2002. gadā beidzot palielināts finansējums Valsts policijai, arī Saldus rajona policijai ir apsolīti papildu līdzekļi dažādiem saimnieciskiem izdevumiem.

Šogad, kā zināms, notiks 8. Saeimas vēlēšanas. Politiskās partijas pirms tām droši vien atkal solīs bargi vērsties pret noziedzību, korupciju, taču, kā rāda pieredze, labie solījumi parasti tiek aizmirsti, kad ir iegūtas kārotās vietas Saeimā un valdībā. Lai arī kādas partijas uzvarēs, policijai būs jādara savs.

Aicinu rajona iedzīvotājus šogad būt piesardzīgākiem, vairāk rūpēties par sava īpašuma aizsardzību, nevilcinoties ziņot policijai par katru noziedzīgu nodarījumu. Tikai darbojoties kopīgiem spēkiem, mēs varam cerēt uz lielākiem panākumiem cīņā pret noziedzību.