Sāks pētīt 9 SAPARD projektus

1. februārī beidzās SAPARD projektu pieteikumu iesniegšanas pirmā kārta. Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegti, reģistrēti un tiks skatīti 9 projektu pieteikumi. Tajā skaitā tikai viens no Saldus rajona, 6 no Liepājas un 2 no Kuldīgas rajona. Viens Kuldīgas un viens Liepājas rajona projekts paredz lauksaimniecības zemes apmežošanu, viens Kuldīgas rajona uzņēmējs paredz lauku ekonomikas dažādošanu, pārējie vēlas Eiropas Savienības finansiālu atbalstu lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un būvju modernizācijā. Viens kuldīdznieka un viens Liepājas rajona uzņēmuma projekts noraidīts, jo ne visi dokumenti bija sagatavoti tā, kā tas tiek prasīts.