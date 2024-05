Vai Rīgā komunālie maksājumi ir lētāki?

"Viesojoties pie dēla, kas dzīvo Rīgā un īrē dzīvokli Iļģuciemā, nejauši ieraudzīju viņa komunālo maksājumu lapu. Man mute palika vaļā, jo līdz šim domāju, ka Rīgā par dzīvokli ir jāmaksā vairāk nekā Saldū," vēstulē redakcijai raksta saldenieks Ivars Mednis.

"Lūk, kādi ir maksājumi par divistabu dzīvokli pagājušā gada novembrī. Ekspluatācijas izdevumi 2 Ls, kārtējais remonts 0,77 Ls (ja mājai ir kaut kas darīts), teritorijas uzkopšana 0,60 Ls (šeit ietilpst arī kāpņu slaucīšana un mazgāšana), atkritumu savākšana 0,30 Ls, dežūrapgaismošana 0,25 Ls, deratizācija 0,05 Ls, apkure 2,99 Ls (0,078 Ls/m2), siltais un aukstais ūdens pēc skaitītāja (2,52 Ls). Pavisam - 9,48 Ls.

Salīdzinājumam, cik maksāju es par 51 m2 divistabu dzīvokli Saldū (oktobris). Apsaimniekošana 7,34 Ls, atkritumu savākšana 0,78 Ls, kanalizācija 3,69 Ls, dežūrapgaismojums 0,26 Ls, TV antena 1,49 Ls, aukstais ūdens 2,61 Ls, apkure 16,46 Ls. Kopā - 32,63 Ls. Plus vēl siltais ūdens, plus elektrība, plus gāze."

Vēstulē seko aprēķins, cik būtu jāmaksā 3 cilvēkiem par Rīgas dzīvokli. Neskaitot ūdeni, elektrību un gāzi, iznāktu 8,76 Ls, Saldū - 32,63 Ls (te gan ir ieskaitīts aukstais ūdens un kanalizācija, tāpēc īsti šie skaitļi nebūtu salīdzināmi, arī abu dzīvokļu platība atšķiras).

Ne visi maksājumi ir salīdzināmi

Lai salīdzinātu apkures cenas abos dzīvokļos, matemātiski var izrēķināt, cik par apkuri būtu jāmaksā Saldū un Rīgā, ja abi būtu vienādas platības dzīvokļi un tos apsildītu vienādu laika periodu. Rīgas dzīvokļa kvītī uzrādītie 2,99 Ls bija jāmaksā tikai par 5 dienām, jo minēto māju sāka apkurināt tikai 27. oktobrī. Saldū, mājā, kur dzīvo I. Mednis, apkure sākās 1. oktobrī. I. Mednis par siltumu oktobrī par 51 m2 dzīvokli samaksāja 16,46 Ls.

Apkure Rīgas dzīvoklī vienā dienā maksā 0,598 Ls (2,99 Ls : 5 dienām). Viena kvadrātmetra izmaksa dienā ir 0,0156 Ls (0,598 Ls : 38,33 m2). Apkure Saldus dzīvoklī vienā dienā maksā 0,531 Ls (16,46 Ls : 31dienu), bet viens kvadrātmetrs dienā izmaksā 0,0104 Ls (0,531 Ls : 51 m2).

Ja abi būtu vienāda lieluma dzīvokļi (piemēram 51 m2) un tiktu apsildīti vienādu laika periodu, Rīgā par apkuri būtu jāmaksā 24,68 Ls (0,0156 Ls x 31 diena = 0,484 Ls/m2 (kvadrātmetra izmaksa mēnesī); 0,484 Ls x 51 m2 = 24,68 Ls). Saldū par tāda paša lieluma dzīvokli būtu jāmaksā 16,42 Ls (0,0104 Ls x 31 diena = 0,322 Ls/m2; 0,322 Ls x 51 m2 = 16,42 Ls). Saldus dzīvokļa matemātiski aprēķinātais maksājums nedaudz atšķiras no I. Medņa uzrādītā (16,46 Ls), jo rēķinot skaitļus noapaļoju.

Komunālos maksājumus grūti salīdzināt, jo I. Medņa uzrādītā maksa par auksto ūdeni un kanalizāciju Saldū (dzīvoklī pierakstīti 3 cilvēki) ir rēķināta pēc noteiktās maksas vienam cilvēkam mēnesī, jo dzīvoklī nav ūdens skaitītāja. Rīgas dzīvoklī šie maksājumi rēķināti pēc skaitītāja rādījumiem. Aukstā ūdens un kanalizācijas viens kubikmetrs kopā maksā 0,41 Ls (par iztērētajiem 2 kubikmetriem bija jāmaksā 0,82 Ls).

Saldū maksa par šiem pakalpojumiem pēc skaitītāja rādījumiem (dzīvokļos, kur tas uzstādīts) pērn bijusi augstāka - par aukstā ūdens kubikmetru bija jāmaksā 0,19 Ls, par kanalizācijas - 0,27 Ls, tātad par abiem kopā 0,46 Ls. Sakarā ar ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas modernizāciju no šī gada 1. februāra šis tarifs ir paaugstināts un būs 0,24 Ls par aukstā ūdens kubikmetru un 0,28 Ls par kanalizācijas kubikmetru, tātad kopā 0,52 Ls par kubikmetru.

Masu informācijas līdzekļos izskanējusi ziņa, ka arī Rīgā gatavojas paaugstināt maksu par auksto ūdeni, taču prognozētais pieaugums tomēr nebūs tik liels kā Saldū.

No I. Medņa vēstulē pieminētajiem vēl ir salīdzināmi maksājumi par atkritumu izvešanu. Rīgā par šo pakalpojumu vienam cilvēkam mēnesī jāmaksā 0,30 Ls, Saldū - 0,26 Ls.

Maksātspēja neatbilst tirgus cenām

Diemžēl tirgus cenas un maksātspēja mūsu valstī ir ļoti atšķirīgi lielumi. Un, salīdzinot ar lielas daļas iedzīvotāju zemajām algām un nelielajām pensijām, komunālie maksājumi pie mums ir lieli, jo tarifus nerēķina, vadoties no maksātspējas, bet gan reālajām izmaksām, kādas rodas, sniedzot pakalpojumu. Tas attiecas ne tikai uz Saldu un Rīgu vien, bet gan visu valsti kopumā. Vienā pašvaldībā tarifi varbūt ir nedaudz zemāki, citur - augstāki. Taču arī tas ir grūti salīdzināms lielums, jo atkarīgs gan no tā, vai pašvaldība dotē šo pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus; vai tie tiek modernizēti, tādējādi ieguldot lielus kredīta līdzekļus, kuru atmaksa un procentu likme iekļauta tarifos; kāds kurināmais tiek izmantots, par kādām cenām to izdevies iepirkt un vēl citiem līdzīgiem iemesliem.

Zūdoties par augstajiem maksājumiem, mēs tomēr varam priecāties, ka mums ne šajā, ne iepriekšējās ziemās nav bijis jāsalst, kā vairākās citās pilsētās. Masu informācijas līdzekļi vēsta, ka sarežģījumi ar siltuma nodrošināšanu bijuši Vidzemē. Laikā, kad ārā pamatīgi sala, dažviet dzīvokļos termometrs nav rādījis vairāk par 10 grādiem.

Jācer, ka tad, kad tiks atmaksāti Saldus siltumražošanas sistēmas sakārtošanā un modernizēšanā ieguldītie kredīti, siltuma tarifs samazināsies. Tas gan nenotiks ne pēc gada, ne diviem, jo kredīts ir ilgtermiņa. Taču jebkurā gadījumā komunālie maksājumi nekad nebūs tik zemi, kā pirms desmit un vairākiem gadiem, kad par labiekārtotu dzīvokli bija jāmaksā daži rubļi mēnesī.