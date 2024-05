Mana nedēļa (5.02.)

AGRITA PILENIECE, Lutriņu tautas nama vadītāja:

- Nedēļa dabā bija neparasti mainīga. Vienu dienu milzīgs sniegputenis, kad likās, ieputinās līdz ausīm, tad vētra un lietus, kas aizskalo visu slikto. Pēc tam pēkšņi neparasts miers un klusums, saulīte pa zemes virsu staigā. Viss kā mūsu dzīve - vienkārši jāpieņem, jo kaut ko mainīt nav mūsu spēkos.

To mācos arī es - necensties mainīt apstākļus, bet attieksmi pret tiem. Darbā aizvadītā nedēļa bija nosacīti mierīga. Darīju parastos darbiņus - sagaidīju un pavadīju pašdarbniekus, tikos ar cilvēkiem, domāju lielās domas. Visi kluba pašdarbības kolektīvi gatavojās saviem pasākumiem. Skolēnu deju kolektīvs - jaunrades deju koncertam, amatierteātris - savai jubilejai, ansamblis - rajona vokālo ansambļu sadziedašanai Rubā, bet vidējās paaudzes deju kolektīvs - Sveču dienas sadancošanai Druvā.

Parasti atpūtas pasākumi nedēļas nogalē man reti ir atpūta, bet aizvadītās nedēļas nogalē tiešām atpūtos, jo kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīvu viesojos Druvas kultūras namā. Paldies par šo koncertu dalībniekiem un organizatoriem! Pēc koncerta dejošana nebeidzās, jo ballē tika dejots vēl un vēl. Priecājos, ka cilvēkiem ir iekšēja nepieciešamība sevi izpaust ar dziesmu, deju, vārdu.

Man šajā dzīvē ir laimējies ar labiem, atsaucīgiem cilvēkiem visapkārt. Reizēm jau uznāk kāds kreņķis, bet tas dod iespēju iepazīt savas ēnas puses.

Labi, ka mājās viss kārtībā. Dzīve gan ir ar kājām gaisā, jo vakariņas jāgatavo no rīta un lielā runāšana ir tad, kad es beidzot pārrodos mājās no darba. Tas ir gana vēlu, un visiem jāiet gulēt. Taču svarīgi ir izrunāties par aizvadītās dienas darbiem un nedarbiem. Paldies, ka ģimene to pacieš, ka varu darīt darbu, kas man patīk.

Sagatavoja Valda Deruma