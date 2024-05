11 grādu virs normas

Pagājušās nedēļas siltā svētdiena mudināja cerēt uz agru pavasari. Kā nu ne - februāra pirmās dekādes vidējās diennakts temperatūras norma ir -5,7oC, bet 3. februārī tā bija +6,2oC. Maksimālā gaisa temperatūra, pēc Saldus meteoroloģiskās stacijas datiem, svētdien bija +9,5oC. Pēdējā laikā gan ziemas mēdzot pārsteigt ar siltumu - līdzīgi laika apstākļi bijuši pirms četriem gadiem, 1998. gadā, kad 22. februārī bijis +9,2oC silts.