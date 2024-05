Zemnieku saeima aicina uz kopdarbību

Gandrīz pirms trim gadiem daļa Latvijas lauksaimnieku nodibināja Zemnieku saeimu, kura uzsākusi jaunu posmu organizācijas attīstībā. Tā gatavojas pārtapt par lielāko un ietekmīgāko profesionālo lauksaimnieku organizāciju valstī.

Vēlamies apvienot pēc iespējas vairāk to lauku saimnieku un lauksaimniecības uzņēmumu, kuri ražo un pārdod produkciju, lai iegūtu līdzekļus savas ģimenes un saimniecībā strādājošo labklājības celšanai. Tās nav lielas vai mazas saimniecības, noteicoši ir citi kritēriji. Tie ir profesionāli lauksaimnieki, kas mīl savu darbu un grib šajā nozarē darboties arī nākotnē, un paši vēlas veidot noteikumus šim procesam.

Kāpēc ir nepieciešama šāda organizācija? Kāpēc jāiesaistās tās darbā? Ko dod piederība tai? Atbildes nav vienkāršas un īsas. Neviena lauksaimnieku organizācija, arī ne Zemnieku saeima, nespēj solīt krasu situācijas uzlabošanos ne nākamā, ne aiznākamā gada laikā. Izstrādāt, pieņemt un īstenot lauku un lauksaimniecības attīstības programmas - tas ir valdības un parlamenta pienākums. Bet mums ir pienākums un tiesības pieprasīt tādu programmu izstrādi, vērtēt tās, norādot uz kļūdām un nepilnībām. Ar to nodarbojas lauksaimnieku organizācijas Eiropā un arī Latvijā. Tātad jāseko līdzi likumiem un to izmaiņām, kas bieži vien būtiski ietekmē mūsu ikdienu un darbu. Ja to nedarīsim, nonāksim fakta priekšā - dažas nodevas paaugstinātas, dažos nodokļu likumos pazūd atvieglojumi lauksaimniekiem, bez mūsu līdzdalības tiek radīti jauni nodokļi.

Tas nav vienīgais darbs, kas jāveic lauksaimnieku organizācijām. Zemnieku saeima arī patlaban aizstāv savu biedru intereses dažādu jautājumu risināšanā. No šī darba katrs biedrs gūst arī personisku labumu. Gadījumos, kad saimniecībai vajadzīgs atbalsts kāda svarīga jautājuma nokārtošanā, mūsu pienākums ir to sniegt. Meklējam dažādas iespējas saviem biedriem panākt izdevīgākus nosacījumus apdrošināšanā, izejvielu iegādē. Sākam konsultēt savus biedrus SAPARD projektu izstrādē. Lai labāk iepazītu cits citu, atpūstos, rīkojam gan vasaras sporta spēles, gan kopīgas Jaungada balles. Tas rada piederības izjūtu organizācijai.

Tomēr ir arī kavēkļi, kas liedz realizēt ieceres pilnā apjomā un vajadzīgajā kvalitātē. Trūkst resursu, trūkst jaunu biedru. Zemnieku saeimā pašreizējās 250 saimniecības spēj padarīt daudz, bet tas vēl nav viss, ko vēlamies un ko spējam. Ja biedru skaits būtu tūkstošos, arī mūsu iespējas būtu daudz lielākas. Iespējas saistītas ar finansēm, bet finanses ir mūsu biedru naudas iemaksas. Savu darbību spējam nodrošināt, bet žēl, ka nevaram izdarīt vairāk. Patlaban birojā strādā divi cilvēki, bet bieži vien darba ir vairāk, nekā iespējams uzreiz padarīt, to izpilde tiek atlikta uz vēlāku laiku.

Izstrādāts Zemnieku saeimas attīstības projekts. Tas paredz paplašināt mūsu biroja darbu, precīzāku un labāku pienākumu un plānotā izpildes sadali. Iecerēts pieņemt vēl vairākus speciālistus, lai organizācija kļūtu vēl profesionālāka. Bet tas iespējams tikai tad, ja biedru skaits palielinās. Ar optimismu raugāmies nākotnē, jo ticam, ka mūsu organizācija nepieciešama daudz lielākam lauku saimniecību skaitam nekā patlaban. Gan Eiropas, gan pasaules pieredze rāda, ka valstīs, kurās izvērsta lauksaimniecība, ir arī spēcīgas lauksaimnieku organizācijas. Zemnieku saeima ir gatava kļūt par ražojošo lauksaimnieku organizāciju ar nodaļām un birojiem rajonos, organizāciju, kuru par savējo uzskata ne viens vien tūkstotis Latvijas lauksaimnieku.

Februārī un martā Zemnieku saeima plāno tikšanos ar lauksaimniekiem rajonos, lai klātienē iepazīstinātu ar darbu un iecerēm, lai mēģinātu kopīgi rast priekšstatu, kādai vajadzētu būt mūsu kopīgajai organizācijai. Saldus rajona zemniekus aicinām uz sarunu 8. februārī plkst. 11 rajona padomes zālē Avotu ielā 12. Pārrunāsim nacionālo subsīdiju nolikumu 2002. gadam, iespējas, ko dod SAPARD programma, un citas aktualitātes.