Namā, kur apgrozās lauksaimnieku miljoni

PIRMS CEĻA tiekas divi vadītāji — pārvaldes vadītājs Jānis Lots (no kreisās) un auto vadītājs Edvards Zaharkevičs. Pārzināt lielu naudas summu apgrozību ir patīkami, bet grūti, atzīst Jānis Lots, priecājoties, ka daudziem saimniekiem valsts palīdzējusi attīstīties un modernizēties. Smagu sirdi nākas uzklausīt saimniekus, kuri vēlas ar pārvaldes starpniecību atgūt parādus no pārstrādes uzņēmumiem. Nesen tā bija ar Kurzemes piena klientiem. Edvards Zaharkevičs ir viens no ilggadējākajiem darbiniekiem, bet pārvaldes reorganizāciju dēļ viņa lietā kopš 1969. gada ierakstītas sešas darbavietas. Ja kas Viesnīcas ielas namā salūst, meklē Edžu (tā viņu sauc darbabiedri), jo viņš ir arī ēkas saimnieks.