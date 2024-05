Digitālais foto paplašina pakalpojumu loku

Next

SIA "Fokuss" fotosalons jau gadu strādā ar digitālajām tehnoloģijām, taču uzņēmuma direktore Irēna Vītoliņa saka - visas iespējas, ko tās sniedz, vēl ne tuvu nav izpētītas un apgūtas.

"Cilvēki pazīst parasto fotoprocesu: fotoaparāts - fotofilma - apstrāde laboratorijā - fotogrāfija," stāsta I. Vītoliņa. "Kad piedāvājam digitālā foto pakalpojumus, klienti nereti apjūk, jo nezina - kādas ir tā iespējas, ko mēs spējam piedāvāt."

Vieglāk ir parādīt nekā izstāstīt, un uz fotosalona letes sagulst krāsaini attēli. Gadu mijā daudzi klienti izvēlējušies neparastākus apsveikumus - kalendārus ar savu, savas ģimenes vai darba kolektīva fotogrāfiju vai attēlus ar uzrakstiem. Iespējams izvēlēties visdažādāko fonu un savu attēlu, kurš jums pašam vislabāk patīk, ietvert puķu vainagā vai pat "uzsēdināt" sevi uz mākoņa maliņas. Uz kāda kalendāriņa omulīgs kungs piemiedzis vienu aci. Salona darbinieki atklāj noslēpumu - portrets veidots no divām bildēm - vienā no tām "modelim" acis bija vaļā, otrā - ciet. Viena acs "ielikta" no pirmā attēla, un iznākusi šāda šķelmīga izteiksme. Dažādas digitālajā tehnoloģijā veidotas kolāžas var izmantot neskaitāmos veidos - vizītkartēs, cenu zīmēs, ielūgumos, afišās utt. Jaunās iespējas novērtējuši jaunlaulātie, un tradicionālajos salona foto vēlas mainīt fonu - te viņi slīgst rožu pušķos, stāv zem palmām vai lido zem zvaigžņotām debesīm - visu, ko vien fantāzija rosina.

"Nākot fotografēties uz salonu, pazīstams ir uztraukums - kā izskatīšos, vai fotogrāfija man patiks?" I. Vītoliņa turpina stāstīt. "Tagad klients uzreiz var palūkoties digitālās fotokameras ekrānā - vai kadrs iznācis labs, vai arī jāturpina meklēt labāks rakurss. Ja nepieciešams, fotogrāfijas varam izgatavot 10 minūšu laikā."

Daudziem mājās ir datori, un digitālās tehnoloģijas ļauj savu fotoalbumu iekārtot tajā. "Fokusā" var attēlus ierakstīt CD vai citos datu nesējos, un, piemēram, braucot ciemos, apjomīga fotoalbuma vietā līdzi ņemt plānu disketi. Ar modernajām iekārtām nav arī sarežģīti izgatavot fotogrāfijas no diapozitīviem, APS filmām, kā arī uzlabot vecu un neskaidru fotogrāfiju kvalitāti - tātad atjaunot savu fotoarhīvu kaut vai no senseniem laikiem.

Tagad, tuvojoties žetonu vakariem, salonā mēdz iegriezties vidusskolēni. Viņi pēta paraugus un meklē variantus, kā pēc iespējas oriģinālāk noformēt savas klases foto. Idejas esot fantastiskas un, kas ir pats galvenais, - tagad arī realizējamas.