Lauksaimnieki ballē godina Ūdensvīrus

JUBILEJAS KLIŅĢERIS. Ar to mielojās gandrīz pusotrs simts vakara dalībnieku. FOTO - ULDIS PŪCE

Sestdien Druvas kultūras namā pulcējās lauksaimnieku ģimenes no rajona malu malām. Atpūsties tradicionālajā gada ballē tās uzaicināja rajona lauksaimniecības konsultāciju birojs.

Šī bija jubilejas tikšanās, jo konsultāciju birojs šomēnes svin savu pirmo desmitgadi. Tādēļ bija atmiņas par pašiem pirmsākumiem, kad kolektīvs bija tikai divi cilvēki. Desmit gados tas papildinājies līdz ar pieaugošo klientu skaitu un pieprasījumu pēc jauniem pakalpojuma veidiem.

Sveica gan pašreizējos, gan bijušos konsultāciju biroja speciālistus, arī tos, kuri atbalstījuši konsultantu darbu. Jaukus sveicienus un laba vēlējumus rajona lauksaimniekiem bija atvedis pirmais Saldus konsultantu palīgs un padomdevējs - Dānijas Tistedas komūnas lauksaimniecības konsultāciju biroja vadītājs Jorgens Millers Larsens. Viņš Saldu pirmoreiz apmeklēja 1992. gadā, un tad Latvija viņam bija pilnīgi nezināma zeme. "Bet es jau pirmajā reizē sastapu ļoti daudz labu cilvēku un redzēju, kā viņi cenšas saimniekot, kaut gan naudas ļoti maz vai tās vispār nebija. Biju ciemiņš, un ciemiņiem parasti rāda tikai vislabāko. Bet, pateicoties toreizējam biroja vadītājam Gunāram Rolim, iepazinu patieso situāciju - gan spēcīgas saimniecības, gan tādas, kam neveicas." Viņš bijis mūsu rajonā vēl vairākas reizes, stāstot par dāņu pieredzi un arī dāvinot birojam aprīkojumu.

Vakaru, tulkojot Zodiaka zīmes, raiti vadīja Māra un Ainārs no Rīgas "Horoskopu pasaules". Īpaša vērība tika pievērsta Ūdensvīra zīmei, jo tajā dzimis ne tikai Saldus konsultāciju birojs, bet, kā izrādījās, ļoti daudzi vakara dalībnieki. Taču pārējie nepalika tukšā, un viņiem ieteica, ar ko pievērst sev uzmanību un kā tikt vaļā no apnicīga vai nepatīkama cilvēka. Konkursos, atrakcijās, patlaban populārajās līnijdejās un citādās izdarībās balle turpinājās krietni pāri pusnaktij. Konsultāciju biroja kolektīvs pateicīgs sponsoriem - SIA "Saldus gaļas kombināts", SIA "Saldus agroķīmija" un a/s "Saldus labība", kā arī daudzajiem sveicējiem - par ziediem, dāvanām un laba vēlējumiem.