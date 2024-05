Latvijas pilsonību iespējams iegūt negodīgi

Šis gadījums ir šokējošs, taču pierāda, ka valstī cilvēkiem izveidojusies tāda attieksme, ka nesodīti ir pērkams pilnīgi viss, arī pilsonības iegūšanas eksāmens.

Pagājušās nedēļas beigās masu informācijas līdzekļos izskanēja satraucoša ziņa - ka Satversmes aizsardzības birojs (SAB) aizturējis sešus cilvēkus, no kuriem divi ir Naturalizācijas pārvaldes metodikas un eksaminācijas centra darbinieki, viens robežapsardzes darbinieks, divi Falcon plus pārstāvji un viena bijusī Naturalizācijas pārvaldes darbiniece. Viņi saistīti ar kukuļņemšanu Latvijas pilsonības nelikumīgā piešķiršanā. Maksa par to esot 1500 ASV dolāru.

Pēc SAB informācijas savāktie pierādījumi esot pietiekami, lai aizdomās turētajiem piemērotu arestu, taču drošībnieki līdz šim nav vēlējušies atklāt, cik cilvēku šādā veidā ieguvuši Latvijas pilsonību.

Vēl pirms gada Naturalizācijas pārvaldes priekšniece Eiženija Aldermane intervijā mūsu avīzei pauda pārliecību, ka pilsonību nav iespējams nopirkt, lai gan viņas praksē bijuši gadījumi, kad tas mēģināts darīt. Naturalizācijas process un eksaminācijas sistēma esot tāda, ka atsevišķu darbinieku piekukuļošana neko nedodot.

Naturalizācijas pārvaldes Saldus reģionālās pārvaldes vadītājs Ojārs Ulmanis, komentējot pagājušās nedēļas notikumu, teica, ka pārvaldes darbinieki jūtoties kā ar dubļiem aplieti. "Mani pārsteidz fakts, ka par šiem pārkāpumiem Naturalizācijas pārvalde uzzināja no preses. Kāpēc ar šīs lietas izmeklēšanu nenodarbojas kriminālpolicija? Kāpēc SAB ar viņu rīcībā esošo informāciju nebija iepazīstinājis Naturalizācijas pārvaldi? Iespējams, tas tāpēc, ka jau ilgāku laiku dažas politiskās partijas izteikušas mājienus par Naturalizācijas pārvaldes pārāk lielo liberālismu valodas eksāmenu pieņemšanā. Taču tādā gadījumā šos jautājumus bija jārisina savlaicīgi un atklāti.

Jebkurā iestādē, arī Naturalizācijas pārvaldē, strādā dažādi cilvēki. Jau pirms gada vairāki eksaminācijas centra darbinieki, kas bija nonākuši interešu konfliktā (naturalizācijas pretendentiem gan mācījuši latviešu valodu, gan pieņēmuši eksāmenu), no darba tika atstādināti. Naturalizācijas pārvaldes Saldus reģionālajā nodaļā kāds dobelnieks. kas nespēja nokārtot valsts valodas eksāmenu, to izdarīja Rīgā. Mēs neaizstāvam kukuļņēmējus. Vainīgie no darba ir atstādināti, un, ja būs pierādījumi, tiks arī tiesāti."

Saldus reģionālās pārvaldes darbiniekiem O. Ulmanis uzticoties, jo pretējā gadījumā nebūtu iespējams strādāt un aizdomās nāktos turēt pašam sevi. Ojārs Ulmanis tomēr minēja vairākus gadījumus, kad bijuši nesekmīgi mēģinājumi likumu apiet ar līkumu. Kāda sieviete mēģinājusi noskaidrot, vai nav iespējams iztikt bez eksāmena kārtošanas, jo viņa, lai gan labi pārvaldot latviešu valodu, esot nervoza. Varot samaksāt, lai nebūtu liekas nervozēšanas. Kāds rīdzinieks zvanījis pa mobilo telefonu vienam no reģionālās pārvaldes darbiniekiem, lai norunātu tikšanos un mēģinātu noskaidrot, vai naturalizācijas eksāmenu nav iespējams nokārtot Saldū, nevis Rīgā, kur viņš dzīvo. Tā ka nav dūmu bez uguns. "Par šo gadījumu informējām Naturalizācijas pārvaldes vadību. Taču nelikumīgi iegūto pilsonību cilvēkam atņemt nav viegli. Tad ir jātiesājas," skaidro O. Ulmanis.

Ojārs Ulmanis pieļauj arī iespēju, ka nupat notikušais gadījums ir provokācija, lai kompromitētu Naturalizācijas pārvaldi un saceltu brēku starptautiskā mērogā, kas kādiem politiskiem spēkiem būtu izdevīgi pirms Latvijas iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā, kā arī gatavojoties Saeimas vēlēšanām. "Esam nopietni analizējuši un pārdomājuši, kādā veidā varētu uzlabot savu darbu, neraugoties uz to, ka, mūsuprāt, jau pašreizējais daudzpakāpju naturalizācijas process neļauj pilsonību nopirkt.

Šis gadījums ir šokējošs, taču pierāda, ka valstī cilvēkiem izveidojusies tāda attieksme, ka nesodīti ir pērkams pilnīgi viss, arī pilsonības iegūšanas eksāmens. Un tādēļ nedrīkst ļauties iemidzinošai pārliecībai - lai nu kur, bet pie mums nekas tamlīdzīgs nevar notikt!