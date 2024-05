e-projekts dod daudz papildu iespēju

"Saldus rajons ir pirmais un pagaidām vienīgais e-rajons valstī," sacīja SIA Lattelekom Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs MĀRTIŅŠ MUCENIEKS, stāstot par Lattelekom ieguldījumu e-projekta realizēšanā Saldus rajonā.

"2000. gadā no Pašvaldību vienotās informatīvās sistēmas (PVIS) pirmo reizi piešķīra līdzekļus, lai 10 Latvijas vietās realizētu dažādus tehniskus risinājumus informācijas tehnoloģiju projektu realizēšanā. Lattelekom startēja trijos no tiem - Saldus rajonā, Kuldīgas rajonā un Talsu rajona Dundagas pagastā. Saldus rajona projekts bija lielākais, kurā ietilpa 3 pašvaldības - rajona padome, Brocēni un Saldus pagasts - kopā pavisam 12 pieslēgumi.

Projekts bija jaunums ne tikai pašvaldībām, bet arī Lattelekom, jo šādi tehniskie risinājumi pārsvarā līdz šim tika izmantoti lieliem biznesa projektiem, piemēram, bankās. Lattelekom šajos projektos savu cenu politiku piemēroja klientu maksātspējai, līdz ar to pierādot spēju konkurēt PVIS projektos. Saldus projektā Lattelekom kopā ar rajona padomi kopīgi izstrādāja maksājumu lielumus pieslēgumu ierīkošanai un abonēšanai.

2001.gadā šī projekta turpināšanai naudu no valsts investīciju programmas piešķīra arī saldeniekiem. Līdz ar to jau varējām veikt visu rajonu aptveroša projekta izstrādi. Saldus rajons bija pirmais rajons Latvijā, kurā izmantojām pilnīgi jaunu Radio DSL tehnoloģiju. Ieviešot šo tehnoloģiju, Lattelekom paredzēja, ka uz šīs tehnoloģijas bāzētos pakalpojumus varēs saņemt ne tikai projektā iesaistītās pašvaldības, bet arī rajona iedzīvotāji un uzņēmēji, kuriem tas ir nepieciešams.

Darbs vēl joprojām turpinās, tā apjomi ir ļoti lieli. Piesaistīto investīciju ziņā no Lattelekom puses šis ir lielākais pašvaldību projekts Latvijā. Var runāt par to, ka Lattelekom uztaisa Saldus rajonu aptverošu datu pārraides tīklu, lai pašvaldības varētu veiksmīgāk, stabilāk un kvalitatīvāk strādāt ar saviem klientiem - t.i. iedzīvotājiem. Lattelekom uz šī projekta realizāciju skatās daudz plašākā mērogā - kā uz aizsākumu kaut kam jaunam un perspektīvam. Redzam, ka Saldū ir interese par mums, tāpēc nākam uz šejieni.

Mūsu izbūvētā infrastruktūra nodrošina ne tikai projektā iesaistīto pašvaldību vajadzības. Tagad visā rajona teritorijā jebkuram uzņēmējam, investoram vai citam interesentam ir radītas interneta un elektroniskā pasta lietošanas iespējas. Uzņēmējiem tas būs ļoti izdevīgi. Ja pagasta teritorijā atrodas nopietns uzņēmums, taču tam nav iespēju sazināties ar ārpasauli caur internetu, agrāk vai vēlāk uzņēmums būs spiests meklēt citu darbības vietu. Pašvaldību e-projekts pavelk sev līdzi ļoti daudz. Tajā skaitā arī centrāļu modernizāciju, balss sakaru modernizāciju, paplašināsies mobilās zonas pārklājums gar Lietuvas robežu, jo LMT liks uz trijiem mūsu izbūvētajiem torņiem savu pārraides aparatūru.

Kādreizējais rajona padomes priekšsēdētājs Fīrera kungs teica, ka viņam saistībā ar e-projekta realizēšanu nākotnes vīzija rādās šāda: jebkurš uzņēmējs, kas aizbrauc uz jebkuru vietu laukos, var tur strādāt. Šodien daudz ko nosaka sakari. Modernās tehnoloģijas ietaupa benzīnu, automobiļu amortizācijas izdevumus un daudz ko citu, bet pats galvenais - laiku.

Pērn man viena jūsu rajona pagasta pašvaldības vadītāja teica: "Ja mēs sazināsimies tikai elektroniski, kad tad tiksimies? Līdz šim es braucu uz Saldu, tikos ar kolēģiem, parunājos." Man ir ļoti labs arguments pret šo iebildi - izmantojot modernās tehnoloģijas, ātri nokārtosim darba darīšanas, tad vairāk laika paliks, lai satiktos.

Vēl viens ieguvums no projekta jūsu rajonam būs tas, ka daudz agrāk nekā bija plānots notiks pāreja no analogā uz ciparu telefona tīklu. Lielāko starpcentrāļu pārslēgšana notiks šī gada otrajā pusē, sākot no jūlija.

Ja visi rajoni, novadi un pilsētas Pašvaldību vienotās informatīvās sistēmas piešķirto naudu izmantotu tikpat efektīvi, kā saldenieki, tad tās visas jau dzīvotu vienotā informācijas tīklā, kā to paredz izdarīt PVIS programma, visām būtu pieeja pie iedzīvotāju, zemes un pārējiem reģistriem.

Pamazām samazinātos arī izdevumi. Piemēram, cik naudas un arī laika nav vajadzīgs, lai sakopētu 20 rajona padomes sēžu materiālus un izsūtītu tos pa pastu adresātiem. Tas viss var notikt bez milzīgām papīru ķīpām. Lattelekom ir lielākais iekšējais tīkls visā Baltijā. Mēs varam jebkuram savam darbiniekam dažu sekunžu laikā aizsūtīt e-pastu, mums ir savas datu bāzes, sava iekšēja informācijas saimniecība. Redzu pēc šāda modeļa veidotu arī pašvaldību tīklu, jo te nav jāizgudro nekas jauns, viss jau funkcionē.

Interese par moderno tehnoloģiju ieviešanas iespējām arvien pieaug. Pašlaik mēs strādājām jau ar 12 Latvijas rajoniem."