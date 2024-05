Gatavo projektu sporta nozaru attīstībai

Saldus pilsētas dome kopā ar sporta skolu un Uzņēmēju atbalsta centru šonedēļ Latvijas Olimpiskajā komitejā gatavojas iesniegt finansējuma pieprasījuma projektu vairāku sporta veidu attīstībai.

Domes priekšsēdētājs Aidis Herings otrdien par šī projekta tapšanu informēja sporta klubu vadītājus un trenerus.

Jau pirms pusgada notika sarunas par nepieciešamību Saldū veidot Olimpisko centru. Šī projekta izstrāde esot sākums tā izveidē, jo ir svarīgi apvienot līdzekļus, kurus sporta veidi saņem no pašvaldības, investīcijās, no sponsoriem un prasīt atbalstu arī no Olimpiskās komitejas.

Līdz šim arī ar ļoti nelieliem naudas līdzekļiem Saldū izaudzināti daudzi augstas klases sportisti. Junioru vecumā viņi mūsu pilsētu atstāj, jo dodas mācīties uz augstskolām, tāpēc treneriem ir problemātiski sagatavot Olimpisko spēļu dalībniekus. Taču nevar noliegt, ka tieši pirmo treneru veikums sportista izaugsmē ir ļoti svarīgs un kādam jāstrādā arī ar jauniešiem. Tieši šis mērķis tiks uzsvērts topošajā projektā.

No mūsu rajona jauniešiem izauguši četri Olimpisko spēļu dalībnieki. Tie ir vieglatlēti Anita Liepiņa un Egils Tēbelis, svarcēlājs Dainis Zīlītis un bobslejists Olafs Kļaviņš.

Finansējuma pieteikuma projektā Saldus dome ierosinās Olimpiskajai komitejai nākamajos četros gados Saldū atbalstīt septiņus līdz astoņus olimpiskos sporta veidus. Bet informācija būs apkopota arī par citiem sporta veidiem, kuri šobrīd nav pārstāvēti Olimpiskajās spēlēs, piemēram, orientēšanās, karatē, virves vilkšana u. c., bet kādreiz par tādiem varētu kļūt.

Lai ierosinātu Olimpiskajai komitejai atbalstīt konkrētus sporta veidus, tiek prasīts arī šo sporta veidu federāciju atbalsts.

Treneri uzsvēra, ka ļoti sliktā stāvoklī pilsētā ir sporta bāzes. Ja tās netiks sakārtotas, tad par sporta veidu nopietnu attīstību vispār nav ko runāt. Aidis Herings informēja, ka projektā tās tikšot izvērtētas. Vēl viņš pastāstīja par iecerēm būvēt sporta zāli pie Saldus sākumskolas, bet Dzirnavu ielā esošo sporta zāli pārveidot par invalīdu sporta centru.