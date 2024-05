Zvārdes liegumā ceļu būvē pēc jauna projekta

SIA "Saldus ceļinieks" turpina būvēt ceļu Striķi - Zvārde - Rīteļi - Kokmuiža. Izstrādāts jauns projekts posmā, kas ved cauri dabas liegumam "Zvārde", tas saskaņots ar vides aizsardzības dienestiem.

Sākotnējais projekts šī ceļa posmam Rīteļi - Kokmuiža tika izstrādāts un saskaņots 1997. gadā. Nākamajā gadā sākās ceļa būvniecība, ko, veicot vairākos posmos, bija paredzēts beigt 2001. gadā. Pa to laiku - 1999. gadā - izveidoja dabas liegumu "Zvārde", un daļa ceļa - gan jau esošā, gan jaunceļamā - ietilpa tā teritorijā. Jaunā ceļa trase bija ieplānota taisnāka par līdzšinējo pagasta ceļu, tā būvēšanai bija nepieciešama visai nozīmīgas meža platības izciršana. Savukārt jaunais statuss - dabas liegums - aizliedz šajā teritorijā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar meža transformāciju. Vides aizsardzības organizācijas protestēja, un ceļa būve Zvārdē pagājušajā vasarā apstājās.

"Saldus Zeme" jau tad rakstīja par izveidojušos situāciju - būvēt jauno ceļu tikai pa pagasta ceļa trasi nedrīkstēja, jo tas būtu bīstams braucējiem un neatbilstu autoceļa kritērijiem, bet jaunais ceļš tā paredzētajā trasē ar ieplānoto mežu izciršanu un zemes rakšanu nodarītu ļaunumu dabai, turklāt - to arī vairs nedrīkstēja darīt.

Pērnā gada 25. septembrī Ministru kabinets pēc Saldus rajona padomes, Satiksmes ministrijas un firmas "Ceļuprojekts" ierosinājuma apstiprināja noteikumus Nr. 414 par dabas liegumu "Zvārde", kas atļauj veikt esošo pagasta ceļu renovāciju, veicot zemju transformāciju atbilstoši Valsts standarta prasībām. Tas nozīmē - jauno projektu varēja izstrādāt, pamatā izmantojot vecā ceļa trasi, taču, pieļaujot atkāpes vietās, kur to prasa satiksmes drošība un ceļu būves noteikumi.

Jaunais projekts ir mēģinājums rast kompromisu starp dabas aizsardzību un braucēju drošību. Zīmējumā redzams - atkāpes no vecā ceļa trases ir nelielas, tā ir tikai nedaudz iztaisnota straujākajos pagriezienos, lai līkloči atbilstu Valsts standarta minimālajām prasībām. Jaunais ceļš vistālāk no vecās trases atvirzīts Ezerupītes ieplakā, kur purvainā grunts neļauj vecās trases vietā izbūvēt stabilu ceļa uzbērumu, saglabājot veco caurteku.

"Ceļš būs arī platāks par veco - nevis 4 - 5, bet 7,5 metrus plats, kā to prasa Valsts standarts divvirzienu kustības ceļam," stāsta SIA "Saldus ceļinieks" ražošanas direktora vietnieks Jānis Suhoveckis. "Tam nebūs likumā noteiktās ceļu nodalījuma joslas, kurā būtu jāizcērt krūmi un koki. Tie tiks atstāti līdz pat ceļa klātnes ārējām robežām. Arī līdzšinējais ceļa profils tiks saglabāts, ciktāl to pieļauj drošības noteikumi. Neraksim ierakumus, lai ceļš būtu pilnīgi līdzens. Tas, protams, nozīmē - braucējiem jāsamierinās, ka ceļš būs līkumains un samērā kalnains, tādēļ minimālas satiksmes drošības garantēšanai būs jānosaka ātruma ierobežojumi. Tomēr ieguvums būs tas, ka, pēc iespējas nekaitējot apkārtējai videi, ceļš no Zvārdes uz Kokmuižu būs izbraucams jebkuros laika apstākļos."