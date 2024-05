Pašvaldības policijas ziņas (14.02.)

Aizmirst samaksāt

6. februārī apvienības "Apsardze" darbinieki policijā nogādāja Pēteri Hodoņonoku (dzim. 1961.g.), kas, būdams reibumā, veikalā "Pirmais tenors" mēģināja aizņemties kafiju. Par atrašanos dzērumā sabiedriskā vietā viņam sastādīts administratīvais protokols un uzlikts 5 Ls naudas sods. Pēc pusotras stundas no tā paša veikala "Apsardzes" darbinieki uz policiju atveda Maiju Mišeiku (dzim. 1961.g.), kas arī mēģināja pa kluso paņemt kafiju. Abi kafijas tīkotāji ir no Brocēnu novada un dzīvo vienā mājā. Sieviete brīdināta par atbildību, kāda paredzēta par zagšanu.

7. februārī "Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādāja kādu saldenieci, kas bez samaksāšanas gribēja iepirkties veikalā "Ināra". Viņa savu nodarījumu nožēloja un atvainojās veikala īpašniekam.

10. februārī "Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādāja kādu mazgadīgu zēnu, kas pa kluso gribēja iepirkties veikalā RIMI. Zēns aizvests pie vecākiem.

10. februārī "Falck Apsargs" darbinieki uz policiju atveda Līviju Grandsbergu (dzim. 1939.g.), kas bez samaksāšanas gribēja paņemt kafiju veikalā "Ināra". Ar viņu pārrunāta atbildība, kāda paredzēta par zagšanu.

11. februārī policistus izsauca uz veikalu "BAI-ART" Kuldīgas ielā, kur divpadsmitgadīgs pusaudzis mēģināja pa kluso paņemt datorspēļu disku. Zēna vecākiem sastādīts administratīvais protokols. Ar šo mācību acīmredzot nelīdzēja, jo nākamajā dienā "Apsardzes" darbinieki zēnu uz policiju atveda no veikala "SVA", kur viņš bez samaksāšanas gribēja paņemt saldumus un citas preces. Vecākiem sastādīts otrs protokols, kas kopā ar iepriekšējo nosūtīts uz administratīvo komisiju.

Lamājas svešā dzīvoklī

7. februārī saņemta sūdzība, ka kāda ļoti piedzērusies sveša sieviete ienākusi dzīvoklī Dzirnavu ielā un sākusi lamāties. Inesei Vītolai (dzim. 1976.g.) sastādīts administratīvais protokols un izteikts brīdinājums.

Neprot uzvesties

9. februārī "Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādāja Aleksandru Anaņjevu (dzim. 1958.g.), kas, būdams reibumā, no bāra "Odesa" letes pa kluso gribēja paņemt degvīna pudeli. Viņam sastādīts administratīvais protokols, kas nosūtīts uz tiesu.

11. februārī brīdināts kāds Liepājas rajona iedzīvotājs, kas savas dabiskās vajadzības kārtoja aiz publiskajām tualetēm. Savukārt kādam vīrietim, kas 12. februārī sadzēries bija aizmidzis pie tualetēm, sastādīts administratīvais protokols un uzlikts 5 Ls naudas sods.

11. februārī policistus izsauca uz Saldus tehnikuma kopmītnēm, kur pārlieku iereibušais tehnikuma audzēknis Jānis Kalniņš (dzim. 1985.g.) neprata uzvesties. Viņam sastādīts administratīvais protokols un uzlikts 5 Ls naudas sods.

Sabojā skolas inventāru

10. februārī saņemta informācija no Saldus pamatskolas, ka no ēkas norautas ūdens notekcaurules, bet siltumtrases izolācijas materiāls aprakstīts ar nepieklājīgiem vārdiem. Noskaidrots, ka to izdarījuši divi pusaudži - Saldus vakarskolas un Kurzemītes pamatskolas skolēni, kam sastādīti administratīvie protokoli. Tie nosūtīti uz administratīvo komisiju.

Apseko dzīvokli, pagalmu

12. februārī sastādīts apsekošanas akts Lielā ielā 63, kur pierakstītā persona nedzīvo.

12. februārī policistus izsauca uz Lielo ielu 45, kur bija noplūdis pagalms un dārzs. Konstatēts, ka plūdus radījusi nosēdaka, kuras saturs laikus nebija aizvests.

Suns sakož gājēju

12. februārī administratīvais protokols sastādīts Jurim Kalkam (dzim. 1957.g.), kura suns Lielā ielā sakoda kādu sievieti.

Precizējums

7. februāra policijas ziņās ieviesusies neprecizitāte informācijā par bērnu, kuru policistiem nācās aizvest mājās no bērnudārza "Īkstīte", jo vecāki astoņos vakarā vēl nebija viņam atnākuši pakaļ. Pēc šī zēna vecāki laikus nebija atnākuši pirmo reizi, nevis atkārtoti, kā bija minēts informācijā. Taču bijuši gadījumi, kad līdz bērnudārza slēgšanai pēc saviem bērniem nav atnākuši citi vecāki.

Informēja Saldus pašvaldības policijas priekšnieks

Rolands Marģelis