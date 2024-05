Iepazīstas ar Latvijas televīziju

JAKUBĀNA VIRTUVĒ - TV, kur nofotografējāmies piemiņai no ekskursijas. No kreisās: Vija Zakevica, Nellija Šteina, Lidija Klūga, Rasma Munkevica, Gunārs Brauns. Stāv (no kreisās) Guntis Zakevics, Dainis Čūders, Elvīra Šulca, Alfrēds Pelīte, Guntars Šteins. FOTO - JĀZEPS LOŅKO