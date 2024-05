Saldus dome aicina sargāties no dizentērijas

"Šogad februārī Saldū reģistrēts vairāk nekā 100 saslimšanas gadījumu ar dizentēriju," informējot par bīstamās zarnu infekciju slimības straujo izplatību pilsētā un aicinot iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību savai veselībai, teica Saldus domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dīriņš.

"Dome kopīgi ar v/a "Sabiedrības veselības aģentūra" Liepājas filiāles speciālistiem cenšas ierobežot infekcijas tālāku izplatību. Šī gada 26. un 31. janvāra laikrakstā "Saldus Zeme" ievietotajās publikācijās arī speciālisti skaidrojuši, kādi ir slimības simptomi un kā pasargāt sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkus no dizentērijas tālākas izplatīšanās.

Publikācijās bija norādīti arī saslimšanas cēloņi. Arī pilsētas dome vēlreiz atgādina, ka šobrīd galvenais infekcijas slimības cēlonis ir dzeramais ūdens no dabiskajiem avotiem. Pēc veiktajām laboratoriskajām analīzēm vislielākie bakterioloģiskā piesārņojuma rādījumi ir Skolas, Slimnīcas, Robežu un Celtnieku ielas dabiskajos ūdens avotos, pie kuru iztecēm p/u "Komunālo uzņēmumu kombināts" uzlicis brīdinājuma zīmes "Aizliegts lietot dzeršanai".

Augsti dzeramā ūdens bakterioloģiskā piesārņojuma rādījumi ir arī Skrundas, Ganību, Šķērsu, Robežu, Lielās un Kuldīgas ielas privātmāju grodu akās.

Gribu vērst uzmanību, ka ne tikai iepriekš uzskaitītajos ūdens avotos un grodu akās dzeramais ūdens neatbilst ūdens nekaitīguma kritērijiem. Dzeramā ūdens paaugstināta piesārņotība pastāv arī citos pilsētā esošajos dabiskā ūdens avotos un dzeramā ūdens grodu akās.

Lai izvairītos no jauniem saslimšanas gadījumiem un apturētu slimības tālāku izplatīšanos, pilsētas dome aicina saldeniekus pašiem vairāk rūpēties par savu veselību, ievērot personīgās higiēnas prasības, atturēties no dabisko avotu ūdens lietošanas gan uzturā, gan sadzīviskām vajadzībām. Ja jums nav citu dzeramā ūdens ieguves alternatīvu, tad lietojiet to tikai pēc vārīšanas!"