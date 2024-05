Attīstības dēļ pieņem sāpīgu lēmumu

SIA "Brocēnu keramika" atlaiž no darba vairāk nekā ceturtdaļu strādājošo. Uzņēmuma vadība pārliecinājusies, ka tas ir vienīgais ceļš, kā attīstīt flīžu ražotni, un cer, ka pēc laika savus darbiniekus varēs aicināt atpakaļ.

Stāsta SIA "Brocēnu keramika" direktors JURIS STAŅĒVIČS:

- Pagājušais gads flīžu ražotnei bijis salīdzinoši labs. Apstiprinājās prognoze, ka veiksmīgs noiets būs jaunā izmēra - 20 x 25 cm - flīzēm, kas tagad ir 80% no visas nomenklatūras. Salīdzinājumā ar 2000. gadu saražojām par 73% flīžu vairāk, realizējām par 52% vairāk. Līdz šim ražotne strādāja tikai sešus mēnešus gadā, pārējo laiku bija dīkstāve, bet pērn nestrādājām tikai divus mēnešus, jo pietrūka apgrozāmo līdzekļu. Tirgus kļuva lielāks, bet ražotājs savu produkciju realizē ar pēcmaksu, tāpēc vienubrīd pietrūka naudas un nācās gaidīt, kamēr tirgotāji ar mums norēķināsies. Diemžēl dīkstāves laikā noliktava tika krietni iztukšota, sāka pietrūkt sortimenta, un saņēmām kritiku no tirgotājiem.

Piecus gadus, kopš flīžu ražotne kļuva par patstāvīgu uzņēmumu, mums nav bijis nopietnu investīciju, bet par spīti vecajām tehnoloģijām, apgrozāmo līdzekļu trūkumam un asajai konkurences cīņai tomēr izdzīvojām. Bija mazs, bet samērā stabils noiets - līdz 150 tūkstošiem kvadrātmetru flīžu gadā, tomēr katru gadu noslēdzām ar nelieliem mīnusiem. Pērn beidzot rādītāji sāka iet uz augšu, "Brocēnu keramikas" daļa Latvijas flīžu tirgū no nepilniem 10 procentiem palielinājās līdz aptuveni 17%. Taču, lai šī augšupeja neapstātos, ir jāpaaugstina produkcijas kvalitāte, bet ar pašreizējo tehnoloģiju mums tas nav iespējams.

Ražotnes modernizācijai nepieciešamas 2 miljoni latu investīcijas. Taču tikt pie šādas naudas pašlaik mums nav iespējams, jo mūsu tirgus segments vēl nav tik liels, lai mēs šīs investīcijas varētu atdot.

Tāpēc esam spiesti atlaist cilvēkus, jo slēdzam masas sagatavošanas un sarkano flīžu presēšanas iecirkni. Iepirksim gatavu pusfabrikātu jeb biskvītu no Itālijas, kas ir ievērojami kvalitatīvāks, nekā mēs spējam ražot, un šeit glazēsim, dekorēsim un apdedzināsim. Tas bija ļoti sāpīgs lēmums, kuru daudzkārt apšaubījām, meklējām un analizējām dažādus citus uzņēmuma attīstības variantus, kamēr pārliecinājāmies - cita ceļa nav.

Kas par vainu Brocēnos ražotajām flīzēm - nav tik gludas, nav tik izturīgas?

- Flīzes kvalitāti nosaka ļoti daudzi rādītāji. Mēs, piemēram, nevaram garantēt precīzus izmērus. No Itālijas saņemsim kalibrētas flīzes, kuru izmērs citai no citas neatšķiras vairāk par pāris desmitdaļām milimetra. Ideāli taisnas, ideāli precīzas - tas rada iespēju arī ļoti kvalitatīvi uzklāt glazūru un zīmējumu.

Nesen bijām kādā pērn atklātā flīžu rūpnīcā Polijā, kur strādā ar jaunākajām itāļu tehnoloģijām. Atšķirība no mums - kā dienai pret nakti! Un tehnoloģijas attīstās, patērētāju prasības pieaug - mums jātur šim tempam līdzi. To var salīdzināt ar žiguļa likteni autotirgū. Kad atvērās rietumu tirgus un radās iespēja nopirkt jebkuras markas automašīnu, žigulis vēl pāris gadus turējās pārdotāko mašīnu vidū, jo daudzi, kas ar to bija braukuši visu mūžu, uzskatīja to par gana labu mašīnu, turklāt - salīdzinoši lētu. Tagad pat zemā cena nevienu vairs nevilina žiguli pirkt.

Bez tam mūsu vecās padomju laika tehnoloģijas "nokauj" mūsu peļņu, jo ir ļoti energoietilpīgas.

Vai, importējot pusfabrikātus, daudz ietaupīsiet?

- Neteikšu, ka būs liels ietaupījums, bet produkcija būs konkurētspējīga, gatava ieņemt lielāku tirgus daļu. Ja tā notiks - un mums ir liela ticība, ka tā notiks, - tad varēsim pārliecināt banku par to, ka investīcijas atpelnīsies un varēsim atdot kredītu, ko izlietot presēšanas iekārtas, masas sagatavošanas iekārtas rekonstrukcijai, šķirošanas un pakošanas līnijas - mūsu sena sapņa - iegādei...

Tātad, ja veiksies, flīžu pamatņu ražošanu atjaunosiet?

- Tā mēs arī sakām strādniekiem: nevaram garantēt, ka tas notiks viena gada laikā, taču jau pēc 2002. gada rezultātiem varēsim secināt - izdosies vai nē.

Cik cilvēku atlaižat?

- 22 darbs uzteikts, 5 strādniekiem nepagarinām darba līgumu. Ieskaitot tirgus speciālistus, "Brocēnu keramikā" līdz šim strādājuši 80 cilvēku.

Taču varbūt viņu palīdzība mums būs vajadzīga arī turpmāk. Iespējams, ka importēsim tikai lielās 20 x 25 cm flīzes, bet veco nomenklatūru - 15 x 15 cm, 15 x 20 cm un grīdas flīzes - turpināsim ražot tepat. Saskaņā ar darba likumdošanu 2 mēnešus gadā varam cilvēkus iesaistīt darbā - kad vajadzēs papildināt šo flīžu krājumus.

Kā pērn veicās flīžu eksports?

- No kopīgā apjoma - aptuveni 25%, taču tas viss - galvenokārt gada sākumā. Mums mainās sadarbības partneri Lietuvā, jo esam pārskatījuši cenu politiku. Kad ražotne strādāja sešus mēnešus gadā, mēs bijām ieinteresēti, kaut tikai kāds mūsu flīzes pirktu, un nebijām īpaši uzstājīgi cenu ziņā. Tagad prasām augstāku samaksu, un lietuviešu lieltirgotāji tāpēc vairs negrib ar mums "draudzēties". Mazpamazām dibinām sakarus ar mazākiem tirgotājiem, kuri no mums pērk dārgākas flīzes - pirms tam viņi par tādu pašu cenu tās bija pirkuši no saviem lieltirgotājiem.

Palielinājusies sadarbība ar Igauniju, uz kurieni tagad sūtām pusi no eksporta produkcijas. Taču visnozīmīgākais mums ir un paliek vietējais tirgus.

Tradicionālais jautājums - kādas ir flīžu modes jaunākās tendences?

- Kardinālu izmaiņu nav. Lielāka uzmanība tiek pievērsta komplektiem, saskaņotai kolekcijai - vienas krāsas gaišāka toņa sienas augšdaļa, tumšāka apakšdaļa, tām pa vidu listella, un pieskaņota toņa grīda. Cilvēki var slinkot un neprātot, kā krāsas saskaņot! Mēs piedāvājam 4 dažādus komplektus ar jaunā izmēra flīzēm, krāsu un toņu skaits, protams, ir neierobežots. Mazāka izvēle listellām un grīdas flīzēm, bet par to mēs pašlaik rūpējamies.

Nedaudz atšķiras pircēju gaume Latvijas reģionos. Kurzemē vairāk pērk bēšus, smilšu krāsas, pelēcīgus toņus, Latgalē iecienītas piesātinātākas, tumšākas krāsas - zilais, zaļais. Mēs paši eksperimentējam - piedāvājam noteiktas krāsas vairākus toņus un pētām - kā pērk. Tā, piemēram, bija ar "Rozi" - tumši rozā flīzes īpaši nepirka, bet, tiklīdz toni pamainījām uz gaišāku - pieprasījums auga. Tā mēģinām arī ar katru rakstu, katru zīmējumu.

Saldeniekiem varbūt interesē flīze "Ciecere" - balta ar gaiši pelēku un perlamutra zīmējumu. Manuprāt, īsti latviska, balta flīze ar vieglu rakstiņu. To ražojam tikai divus mēnešus, bet pieprasījums jau ir visai labs.