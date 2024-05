Ezerē gribētu mācīties daudz sieviešu

Atsaucoties šūšanas firmas "66 North Saldus" piedāvājumam apgūt šuvēju profesiju, vēlēšanos mācīties Ezeres pašvaldībā izteikušas 75 sievietes, to vidū arī no kaimiņpagastiem. 15 no viņām jau ir pieredze šādā darbā. Kopā ar pagasta pašvaldības darbiniekiem firmas pārstāvji apskatījuši telpas, kuras būtu piemērotas mācībām. Līdzīgam piedāvājumam mācīties Kursīšu pagastā atsaukušās tikai 14 sievietes.