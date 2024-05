Mana nedēļa (19.02.)

LĪGA LĪCE, frizētavas "Vella" friziere

Pagājušajā nedēļā prieku sagādāja bērni. Mazā meita man par lielu pārsteigumu uzšuva sev lielu, skaistu cepuri - masku (viņa apmeklē šūšanas pulciņa nodarbības) un piedalījās latviešu valodas olimpiādē, kur ieguva 2. vietu. Savukārt lielā meita bija aizbraukusi ekskursijā uz Saeimu, tikās ar deputātiem un ministriem un piedalījās diskusijā ar izglītības un zinātnes ministru Greiškalnu. Jauki, ka bērniem ir interesanti, ka viņi nodarbojas ar to, kas viņus saista un viņiem patīk.

Pagājušonedēļ bija Valentīndiena, un mēs ar vīru sagādājām viens otram mazus, mīļus un saldus pārsteigumus.

Nedēļas nogalē kopā ar savu deju kolektīvu "Bandava" biju Jelgavā, kur notika deju kolektīvu koncerts. Mūs uz to uzaicināja deju kolektīvs "Lielupe". Koncertā uzstājās arī valstī ļoti pazīstami deju kolektīvi - "Līgo", "Kalve", "Diždancis", tāpēc jo lielāks gandarījums bija, kad saņēmām uzslavu par savu priekšnesumu. Koncertam gatavojāmies nedaudz ar bailēm - ko nu mēs, no rajona... Bet redz, ka varam! "Bandavai" šī sezona vispār ir veiksmīga, sākot jau ar to, ka mums ir veseli 12 dejotāju pāri!

Un darbā - kā jau darbā. Viena diena bija īpaša - kad braucām frizēt bērnu nama "Rūķītis" bērnus. Bet vispār var just, ka tuvojas pavasaris - vairāk jauniešu nekā citreiz gribēja sev matus košās krāsās. Tad nu saposām viņus spilgtus un pavasarīgus.

Mūsu frizētavai šonedēļ - 7 gadu jubileja. Šoreiz to atzīmēsim tikai pašas savā kolektīvā. Varbūt būs kopīgas vakariņas, varbūt kaut kas cits. Izrādās, citu darbu ir tik daudz un dienas tik piepildītas, ka nav bijis laika tā pamatīgi izplānot un noorganizēt šo jubileju.

Pierakstīja Daina Marcinkus