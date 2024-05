Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu zemnieku saimniecībām

No 2002. gada 1. janvāra arī zemnieku saimniecībām bija jāreģistrējas kā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamām personām likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā vispārējā kārtībā, ja ar PVN apliekamo preču piegādes un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība neatkarīgi no darbības veida iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latus.

Reģistrācija bija jāveic Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas. Ja tas nav izdarīts, steidzami jāreģistrējas VID 211. kabinetā.

Lai laikus varētu reģistrēties kā ar PVN apliekamā persona, ir jāseko līdzi iepriekšējo 12 mēnešu apliekamo darījumu kopējai vērtībai. PVN vajadzībām jāuzskaita nosūtīto preču un sniegto pakalpojumu vērtība un saņemtie avansi, nevis tikai saņemtā atlīdzība. Minētie 12 mēneši nav saistīti ar kalendāro gadu, bet attiecināmi uz jebkuru 12 mēnešu periodu. Tas nozīmē, ka no 2002. gada janvāra jāskaita kopējo darījumu summa par laika periodu no 2001. gada janvāra līdz 2001. gada decembrim ieskaitot, t.i. - par iepriekšējiem 12 mēnešiem. Ja par šo periodu apliekamo darījumu kopsumma nav sasniegusi 10 tūkstošus, tad nav jāreģistrējas kā PVN maksātājam, bet visu turpmāko laiku jāseko līdzi - vai iepriekšējie 12 mēneši jau nesasniedz 10 000 latu robežu (piemēram, jāskaita no 2001. gada marta līdz 2002. gada martam).

Ar 2001. gada 4. decembra rīkojumu Nr. 1278 ir apstiprināts jauns "Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls". Tas obligāti jākārto ar PVN apliekamai personai - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam.

PVN žurnāla aizpildīšanā jāievēro uzkrāšanas metode, nevis kases princips. Tas nozīmē, ka preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumus žurnālā uzskaita tad, kad tie notiek, nevis tad, kad tiek maksāta vai saņemta nauda vai citi maksāšanas līdzekļi.

Bet toties ieņēmumu - izdevumu reģistrācijas žurnālā darījumus uzskaita pēc kases principa, tas nozīmē, ka saimnieciskie darījumi tiek reģistrēti tad, kad tie reāli ir notikuši un saņemta vai izsniegta samaksa.

Līdz ar to atgādinām, ka tās zemnieku saimniecības, kuras jau ir reģistrējušās kā PVN maksātājas, par reģistrēto taksācijas periodu iesniedz PVN deklarāciju un līdz 2002. gada 1. maijam iesniedz PVN gada deklarāciju.