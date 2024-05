Sociālie maksājumi no autoratlīdzības

Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" pārejas noteikumu 20. punkts noteica, ka personai, kura ir darba ņēmēja (strādā algotu darbu) un vienlaikus saņem arī autoratlīdzību, 2001. gadā bija tiesības neveikt obligātās iemaksas no ienākuma, kuru tā guvusi autoratlīdzības veidā. Ja minētā persona 2001. gadā vēlējās brīvprātīgi veikt arī sociālās apdrošināšanas iemaksas no ienākuma, kas gūts autoratlīdzības veidā, tā varēja veikt šīs iemaksas atbilstoši pašnodarbinātajam noteiktajai obligāto iemaksu likmei un pašnodarbinātajam noteiktajā kārtībā un termiņos.

Šāda brīvprātīga maksāšanas kārtība likumā bija paredzēta tikai 2001. gadā un tikai tiem autoriem, kuri paralēli strādāja algotu darbu un saņēma arī autoratlīdzību. Tas nozīmē, ka no 2002. gada 1. janvāra autoratlīdzību saņēmējiem, kuri 2001. gadā varēja izvēlēties, veikt vai neveikt sociālās apdrošināšanas maksājumus no autoratlīdzībām, 2002. gadā ir jāveic sociālie maksājumi arī no autoratlīdzībām. Tātad šīm personām ir jāreģistrējas kā pašnodarbinātajām personām un kā nodokļu maksātājām neatkarīgi no tā, vai persona vienlaikus ir darba ņēmēja vai ne, un atbilstoši pašnodarbinātajam noteiktajai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmei (32,27%) un pašnodarbinātajam noteiktajā kārtībā un termiņos jāveic sociālie maksājumi un jāiesniedz VID pašnodarbināto personu ziņojumi.

Šāda kārtība noteikta un ir spēkā ar šā gada 1.janvāri.