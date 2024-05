Uzturlīdzekļi - sāpīga problēma!

Pirms pāris mēnešiem "Saldus Zemē" izlasīju informāciju par alimentu jeb uzturlīdzekļu nemaksāšanu. Par 200 Ls parādu tika ierosināta krimināllieta. Tobrīd par to daudz nedomāju, bet, kad ar līdzīgu problēmu saskārās mani radinieki, tas lika man iedziļināties šajā jautājumā - uzturlīdzekļu nemaksāšanā. Īsumā aprakstīšu šo situāciju, cerot, ka tiem, kas par saviem bērniem nerūpējas, tā liks aizdomāties un tomēr censties palīdzēt.

Laulības laikā ir piedzimuši divi bērni - dēls un meita. Vecāki jau vairāk nekā trīs gadus nedzīvo kopā. Māte alimentus pieprasīja pirms diviem gadiem. Nevarētu teikt, ka bērnu tēvs nav maksājis neko, - divu gadu laikā 25 lati ir iedoti. Uzturlīdzekļus samaksāt nevar, bet, lai iesniegtu tiesā prasību par izlikšanu no dzīvokļa, nauda netika žēlota. Jāņem vērā, ka abu bērnu veselība nav teicama, - meitai ir astmatiskais bronhīts, bet dēlam - astma. Taču arī slimība neliek tēvam mainīt savu attieksmi.

Bērnu tēvs šobrīd satiekas ar citu sievieti, kurai arī ir divi bērni. Reizēm šķiet, ka svešiem bērniem netiek žēlots nekas, bet savi bērni tajā pašā laikā cer, ka tētis atnesīs kādu kārumu vai vismaz atnāks ciemos.

Uzturlīdzekļu parāds šobrīd ir jau aptuveni 700 latu. Tika uzrakstīts iesniegums, lai ierosina krimināllietu, bet dokumentus atsūtīja atpakaļ, jo lietu ierosināt nevarēja. Ieteica pagaidīt, kamēr tēvs atradīs piemērotu darbu. Interesanti, ka viņš šo divu gadu laikā vispār nav strādājis! Šķiet, ka tēvs nemaz nevēlas strādāt, jo reiz viņam piedāvāja darbu, no kura viņš atteicās. Tā visus šos gadus māte ir cīnījusies viena pati.

Kā izrādās, šai sievietei "nespēj palīdzēt neviens". Vai ir vēl kāda iespēja, kur griezties pēc palīdzības? Šķiet, ka nav...

Ceru, ka šis raksts izmainīs mazo bērnu dzīvi, un miesīgais tēvs centīsies viņiem palīdzēt gan materiāli, gan emocionāli!Aicinām arī citus laikraksta lasītājus iesaistīties diskusijā par to, kā šķirti vecāki sadala pienākumus pret bērnu. Varbūt ir kāds labs piemērs, kad tēvs pārdomājis un sācis aprūpēt bērnus no šķirtās laulības? Un - ko par to domā paši tēvi? Rakstiet, izsakiet savas pārdomas un dalieties pieredzē! Gaidīšu arī telefona zvanus par šo tēmu - tālrunis 22163, Dainai Marcinkus.