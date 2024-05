Būvēsim likumīgi!

Lai kā arī runātu par grūto dzīvi, būvniecības apjomu pieaugums tomēr liecina, ka ekonomika nav pilnīgi apstājusies.

Šoreiz negribu runāt par būvniecības finansiālo pusi, bet par tās likumību un atbilstību LR būvnormatīviem. Strādājot Saldus būvvaldē, nākas saskarties gan ar uzņēmēju, gan privātpersonu nepareizu rīcību, uzsākot un izpildot būvdarbus. Vistiešāk šī informācija noderēs Saldus pilsētas un Novadnieku pagasta būvētājiem, kuru teritorijas pārrauga Saldus būvvalde, bet daudz kas noderēs arī citur, jo vispārējo būvniecības kārtību reglamentē vieni un tieši paši dokumenti.

Vispirms jāmeklē normatīvie akti

Vispārējos vilcienos būvniecību valstī regulē LR 1995. gada 10. augusta Būvniecības likums, bet būvniecības pamatdokuments ir LR MK 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112. Vispārīgie būvnoteikumi. Ar abiem dokumentiem, kā arī ar ikvienas administratīvās teritorijas apbūves noteikumiem (Saldū tie ir 1997. gada 20. novembra saistošie noteikumi Saldus pilsētas apbūves vispārējie noteikumi, kas pašlaik tiek pārskatīti ) būtu jāiepazīstas ikvienam, kas domā par jaunu objektu būvniecību vai remontdarbiem.

Ar būvi nav jāsaprot tikai ēku būvniecība. Būves var būt arī ielas, ceļi, apstādījumi, inženiertīkli u.c.

Arvien nopietnāk tiks skatīts, lai būvniecība notiktu uz īpašuma tiesību pamata, tas ir, būvētājam jābūt nekustamā īpašuma īpašniekam, nomniekam vai lietotājam ar tiesībām būvēt. Par īpašnieku tiek atzīta tikai persona, kurai pieder Zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums. Šī prasība ir nevis tāpēc, lai ierobežotu, bet, lai novērstu iespējamos strīdus par nelikumīgi veiktu būvniecību un būvju piederību.

Kas jādara, pirms sākt būvēt

Vispareizāk būtu sākt ar Būvniecības pieteikuma iesniegšanu pašvaldības būvvaldē. Būvniecības pieteikumam jāpievieno īpašumtiesību (vai lietošanas tiesību) apliecinoša dokumenta kopija un izziņa par finansu avotu, lai būvvalde zinātu par valsts vai pašvaldības finansu līdzekļu līdzdalību konkrēta būvprojekta realizācijā.

Ja būvvaldes atbilde būs pozitīva, pašvaldības arhitekts izsniegs Projektēšanas un arhitektūras uzdevumu. Pēdējā pusgada laikā nav bijis gadījuma, ka būvvalde noraidītu kādu būvniecības ieceri, jo būvniecības ierosinātāju vēlmes nav bijušas pretrunā ar pilsētas attīstības virzieniem. Taču nav dota piekrišana būvdarbiem, ja nav sakārtoti īpašuma dokumenti. Projektēšanas un arhitektūras uzdevums nosaka prasības projektējamajai būvei un ir pamats, lai saņemtu tehniskos noteikumus norādītās iestādēs un sastādītu projektēšanas uzdevumu un līgumu ar arhitektu (projektētāju).

Līgums par projekta izstrādi nav lieka formalitāte, bet ir nopietns dokuments, kurā var precīzi izteikt savas vēlmes par projektējamo būvi. Būs nederīgs būvprojekts, kuru nebūs izstrādājis un apliecinājis sertificēts projektētājs (pie tam katras konkrētās projekta daļas projektēšanā sertificēts projektētājs). Projektēšanas līgumā noteikti jāparedz, kurš (projektētājs vai pasūtītājs) izgatavoto projektu saskaņos ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem, līdzīpašniekiem un citām ieinteresētām personām, jo nākamais etaps ir būvprojekta akceptēšana būvvaldē. Būvprojektu bez saskaņojumiem būvvalde neakceptēs un būvatļauju neizsniegs. Tad vienīgā iespēja būs "pagrīdes būvniecība", bet Vispārīgo būvnoteikumu 112. punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. Par to ir paredzēts administratīvais sods līdz 250 Ls, un dokumentācija tik un tā būs jāsakārto.

Būvprojekts jāsaskaņo arī pašam pasūtītājam, citādi būvvalde nevar zināt, vai pasūtītājs ar izstrādāto projektu ir apmierināts. Saldus būvvalde vienmēr prasa arī projektu saskaņošanu ar kaimiņu īpašumu īpašniekiem, ja būve ir tuvāk par 3 metriem no kaimiņa robežas, un līdzīpašniekiem, jo gadās, ka īpašums pieder vairākām personām, bet būvēt vēlas tikai kāds no viņiem. Ja paredzamā būve iziet ārpus zemes gabala, kas parasti ir inženiertīkli, saskaņojums vajadzīgs arī no visu šķērsojamo zemes gabalu īpašniekiem (tajā skaitā arī no pašvaldības). Jebkuru pazemes komunikāciju būvprojekta izstrādāšanai nepieciešams topogrāfiskais plāns.

Ir gadījumi, kad būvdarbiem nav vajadzīgs būvprojekts. To nosaka Vispārīgo būvnoteikumu 62. punkts. Tās ir pagaidu būves un mazākas lauku apvidū (bet to būvniecība jāsaskaņo būvvaldē), kā arī remontdarbi, ja netiek izmainīts būves plānojums un fasāžu risinājums, netiek nojauktas vai mainītas nesošās konstrukcijas. Šajos gadījumos nevajag arī būvatļauju. Būvvaldē jāizņem atļauja arī būvju nojaukšanai.

Lai saņemtu būvatļauju, būvvaldē obligāti jāiesniedz sertificēta būvdarbu vadītāja un būvuzrauga sertifikātu kopijas un saistību raksti, kā arī jāreģistrē būvdarbu žurnāli. Pēc pēdējiem Valsts būvinspekcijas norādījumiem juridiskām personām piederošu būvju būvniecībai būvatļaujas varēs izsniegt tikai licencētiem uzņēmumiem. Jēdzienu "pašu spēkiem" atļaus lietot tikai privātmāju būvniecībā.

Ja būvprojekts ir akceptēts un būvvaldē saņemta būvatļauja, var uzsākt būvdarbus. To laikā jāatceras, ka ēka jābūvē atbilstoši akceptētajam būvprojektam. Protams, ka dažādu apsvērumu rezultātā var rasties nepieciešamība atkāpties no būvprojekta. Tas ir iespējams, ja nepieciešamās izmaiņas pareizi noformē. Pilnīgi likumīgas būvprojekta izmaiņas ir tikai pēc saskaņošanas būvvaldē.

Jāsaskaņo arī remontdarbi dzīvoklī

Lai arī daudzas telpas ir privatizētas, būvdarbus un lielus remontdarbus daudzdzīvokļu mājās nevar veikt bez saskaņošanas ar mājas valdītāju un būvvaldi. Tas attiecas arī uz logu bloku nomaiņu un lodžiju aizstiklošanu (un, lai arī būtu jāizņem būvatļauja, Saldus būvvalde neceļ iebildumus, ja logu maiņa ir saskaņota tikai ar pilsētas arhitekti un ēkas apsaimniekotāju).

Ja tiek mainīts telpas izmantošanas mērķis, projekts jāsaskaņo ar kaimiņu dzīvokļu vai telpu īpašniekiem. Bez projekta kategoriski aizliegts sākt sienu nojaukšanu un ailu ierīkošanu.

Daudz atkarīgs no tā, kas būvē

No pieredzes iesaku būvniecību uzticēt kvalificētiem un pēc iespējas - sertificētiem speciālistiem (jo sevišķi specdarbos). Neuzticieties pirmajam lētajam amatniekam, paprasiet rekomendācijas vai apskatiet kādu viņa būvētu objektu. Būtu labi noslēgt rakstisku līgumu. Ja neesat pārliecināts par meistara kvalifikāciju vai neesat kompetents sekot būvdarbu pareizai tehnoloģijai, iesaku meklēt palīdzību pie sertificētiem būvuzraugiem vai būvdarbu vadītājiem. Iztērētie līdzekļi nebūs nemaz lieli, bet ieguvums var būt ar uzviju.

Spilgts piemērs nekvalificētai būvniecībai ir daudzdzīvokļu mājas, kur defekti celtniecības laikā ēkas ekspluatāciju padara ļoti dārgu. Lai nodrošinātos pret slēptiem projektēšanas un būvniecības defektiem, kuri atklājas tikai objekta ekspluatācijas laikā, un nebūtu jāzaudē iztērētie līdzekļi un laiks, jāpadomā par būvobjektu apdrošināšanu.

Arī būvmateriālu kvalitātei jāpievērš liela uzmanība. Vēl nav pilnīgi nodrošināta būvmateriālu sertifikācija, bet, iegādājoties materiālus, vismaz paprasiet garantijas vēstuli. Kategoriski vajadzētu izvairīties no nezināmas izcelsmes vai otrreizējas nesošo konstrukciju (arī pārseguma paneļu) izmantošanas. Neticiet arī "smalkiem", bet lētiem materiāliem. Tie ir vai nu zagti vai arī pakaļdarinājums. Tādos gadījumos iedarbojas princips, ka skopais maksā divreiz.

Darbs beidzas ar nodošanu ekspluatācijā

Kad būvniecība ir pabeigta, būve likumīgi jānodod ekspluatācijā. To nevajag atlikt, jo nekad nav tik viegli nodot objektu ekspluatācijā, kā tūlīt pēc būvniecības pabeigšanas, kad dokumenti un būvētāji nav pazuduši.

Par ekspluatācijā nenodotu objektu izmantošanu ir paredzēta administratīvā atbildība, kā arī objekta darbības apturēšana (pašlaik Saeimā tiek izskatītas izmaiņas Būvniecības likumā un par objektu nelikumīgu ekspluatāciju tiek paredzēta arī visa uzņēmuma darbības apturēšana). Precīzu nepieciešamo dokumentu sarakstu katra būvobjekta nodošanai ekspluatācijā noteiks būvinspektors, kurš ir katras administratīvās teritorijas objektu pieņemšanas ekspluatācijā komisijas vadītājs.

Nebaidieties no būvdarbiem, jo manis uzskaitītās prasības ir noteiktas ar likumu un to izpildīšana garantē, ka būvē ieguldītie līdzekļi kalpos daudzus gadus. Gan uzņēmumu vadītājus, kuriem jāstrādā atbilstoši likumiem, gan privātpersonas, kuras domā par būvēšanu, aicinu droši nākt uz Saldus būvvaldi un uzzināt neskaidros jautājumus, nevis rīkoties uz labu laimi. Arī no pilsētas arhitektes Ingrīdas Andersones un būvinspektora Ārvalda Rozes saņemsiet vajadzīgās konsultācijas. Viņu darba vieta atrodas Saldū, Lielā ielā 6., otrajā stāvā.

Lai arī būvvaldē dažreiz esam prasīgi un kontrolējam likuma izpildi, uzskatām, ka būvvaldes uzdevums nav būvniecības procesa bremzēšana, bet gan veicināšana. Priecājamies, ka būvvaldē izskatāmo jautājumu skaits reti ir mazāks par desmit. Tātad saldenieki ir pietiekami bagāti, lai varētu atļauties būvēt.