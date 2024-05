Divu jauniešu uzmanību piesaistījusi bankomātā aizmirsta norēķinu karte. Jaunieši karti paņēma un tajā pašā vakarā to izmēģināja izmantot veikalā. Atdarinot īpašnieka parakstu, tika iegādāts alkohols, pārtikas preces, mobilā telefona atjaunošanas karte utt. Otrā dienā abi karti ievietoja bankomātā un, ievadot nepareizus kodus, no tās šķīrās. Šī jau ir otrā lieta Kuldīgas rajonā, kad izdevies nozagt naudu no bankas konta, izmantojot svešu norēķinu karti.

Šogad, salīdzinājumā ar pērno gadu, Kuldīgas sociālās, izglītības un kultūras komitejas deputāti no budžeta ieplānojuši vairāk līdzekļu piešķirt medicīniskajiem izdevumiem. Lielāka summa paredzēta pabalstiem trūcīgo ģimeņu bērniem.