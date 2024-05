Bitenieki neklātienē ciemosies Āfrikā

Pērn Dienvidāfrikā, Durbanā, notika pasaules bitenieku 37. kongress "Apimondia 2001". Par to rajona biteniekiem stāstīs pazīstamais kolēģis, valmierietis Valdis Biļinskis.

Uz rajona bitenieku sanāksmi, kura notiks 3. martā plkst. 11 diakonijas centrā, Skrundas ielā 5, viņš atvedīs videofilmu par kongresu Āfrikā. Valdis Biļinskis stāstīs arī par to, kā no 80 medus šķirnēm Somijā izvēlas labāko. Bitenieki spriedīs par Latvijas biškopības biedrības iestāšanos Ziemeļvalstu biškopju padomē, kura atrodas Zviedrijā. Būs arī informācija par kooperāciju biškopībā un par to, kā kooperējas igauņu dravnieki. Bitenieku sarunās svarīgs gada notikums ir Medus diena. Šogad tā būs 31. augustā Kuldīgā.

Saulīte un daža silta diena jau pamodinājusi bišu saimes, un sākusies kandija gatavošana bišu piebarošanai. Par to var interesēties pie Ilgas Griķes pa telefonu 20388 vai pie Elmāra Glūdiņa pa telefonu 9357876.