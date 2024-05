Latvijā, pasaulē (28.02.)

SIA "Rimi Latvija" neto apgrozījums pērn bijis 65 miljoni latu, kas ir par 50% lielāks nekā 2000. gadā. Uzņēmuma veikalus mēnesī vidēji apmeklē 3 miljoni pircēju. "Rimi Latvija" patlaban apsaimnieko 21 firmas lielveikalu Latvijā. Šogad plānots atvērt vismaz 15 lielveikalus, un daļa no tiem atradīsies ārpus Rīgas.

Lietuvas veterinārais dienests aizliedzis Latvijā ražotā brendija un viskija importu, jo tie neatbilst Lietuvā noteiktajām kvalitātes prasībām. Lietuvas tiesību akti paredz, ka brendijam jābūt gatavotam no vīnogām, bet Latvijas brendijā ir arī no graudiem gatavots spirts, kā arī neparedz aromatizētāju pievienošanu viskijam, taču Latvijā tas tiek pieļauts.

Ekonomikas ministrija pēc konkursa pavēstījusi, ka ar nelieliem precizējumiem naftas meklēšanas licences noteikumos naftas meklēšanas licence Latvijas teritoriālajos ūdeņos Baltijas jūrā tiks piešķirta ASV un Norvēģijas kopuzņēmumam "TGS Nopec".

Ministru prezidents Andris Bērziņš uzskata, ka patlaban ierobežoto "Latvijas Televīzijas" finansu iespēju dēļ efektīvāk būtu piešķirt papildu resursus nevis abonēšanas maksas ieviešanai un administrēšanai, bet gan kā tiešu budžeta dotāciju LTV un Latvijas Radio.

No otrdienas latviešu mākslas vecmeistaru darbus varēs aplūkot un iegādāties galerijā "Rīgas galerija". Šeit būs skatāmas Ludolfa Liberta, Jāņa Tīdemaņa, Otto Skulmes un citu mākslinieku darbi, kuri atrodas privātkolekcijās un iepriekš nav bijuši pieejami plašākai publikai.

Sestdien Rīgā uz karnevālu aicināti Harija Potera cienītāji. Karnevālā varēs piedalīties ikviens, kurš, tērpies maskā, ieradīsies plkst. 14 Centrālajā dzelzceļa stacijā uz perona 9 3/ 4, no kurienes visi dosies uz Cūkkārpu - teātri "Skatuve". Karnevālā visi pirmkursnieki tiks šķiroti un iesvētīti. Notiks arī cīņa par labākā torņa titulu.

Viļņas iedzīvotāja konstatējusi dzīvsudrabu rīsos, ko viņa bija iegādājusies kādā Lietuvas galvaspilsētas lielveikalā. Nacionālā veterinārā laboratorija rīsu biezputrā konstatējusi 0,7 gramus tīrā dzīvsudraba.

Eiropols ir sācis īstenot projektu cīņai pret viltotas naudas izplatīšanu, tā lielā mērā ir vērsta arī pret Lietuvu, kuras iedzīvotāji atzīti par aktīvākajiem naudas viltotājiem Eiropā. 90 līdz 95 procentu personu, kas aizturētas Rietumeiropas valstīs, mēģinot mainīt vai iztērēt viltotus ASV dolārus un markas, ir lietuvieši.

Kādā Japānas pludmalē ziemeļaustrumos no Tokijas ir izskaloti 85 vaļi, no kuriem 53 gājuši bojā, bet pārējos 32 cenšas izglābt ugunsdzēsēji un vietējā akvārija darbinieki, ielaižot vaļus jūrā no netālu esošās ostas. Zinātnieki pētīs bojā gājušos vaļus, lai noskaidrotu, kāpēc tie izskaloti krastā.

Anglijas ziemeļu pilsētiņu Bransviku jau vairākas nedēļas apsēduši ap 10 000 strazdu, kuru bari ‘bombardē" namus un cilvēkus.