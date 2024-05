Pašvaldības policijas ziņas (28.02.)

Raksta apsekošanas aktu

20. februārī sastādīts apsekošanas akts Celtnieku ielas 4. nama dzīvoklī, bet 22. februārī - Meža ielā 27.

Sabojā īpašumu

21. februārī saņemta sūdzība, ka nolauzti žoga stabi dārzkopības sabiedībā "Ciecere". Ir aizdomas, ka īpašuma bojāšanā varētu būt vainīgi pusaudži. Turpinās fakta noskaidrošana.

Soda iereibušos

21. februārī "Falck Apsargs" darbinieki policistus izsauca uz autoostu, kur aizturēts Sergejs Jekimovs (dzim. 1952.g.), kas reibumā traucēja sabiedrisko kārtību. Tā kā šāds pārkāpums bijis atkārtoti gada laikā, tiesa viņam piesprieda 5 diennaktis administratīvā aresta.

21. februārī policistus izsauca uz dzīvokli Brīvības ielā, kur sadzēries traci sarīkoja Aivars Ernstsons (dzim. 1963.g.). Aizturēšanas laikā viņš nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām, tāpēc tiesa piesprieda 25 Ls naudas sodu.

23. februāra naktī "Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādāja Brindu Putru (dzim. 1978.g.), kas reibumā neprata uzvesties bārā "Odesa". Viņai sastādīts administratīvais protokols un izteikts brīdinājums.

Traucē kaimiņus

22. februārī mājās aizraidīta kompānija, kas pārāk skaļi gatavojās iedzeršanai kādā Striķu ielas 27. nama dzīvoklī.

23. februārī plkst. 2.40 policistus izsauca uz Nākotnes ielu 3, kur dzīvoklī ļoti skaļi trokšņoja jaunieši. Viņi aizsūtīti uz mājām.

24. februārī plkst. 1.20 policisti palīdzēja samierināt strīdniekus ģimenes konfliktā, kas bija izcēlies Dzirnavu ielā 9.

Tualete aiz stūra izmaksā 5 latus

22. februārī no 5 latiem bija jāatvadās kādam autobusa pasažierim, kas savas dabiskās vajadzības kārtoja aiz tualetes stūra autoostas teritorijā.

25. janvārī no 5 latiem šķīrās vēl viens pasažieris, kas savas dabiskās vajadzības kārtoja pie autoostas esošās mājas pagalmā.

26. februārī par dabisko vajadzību kārtošanu aiz autoostas teritorijā esošās tualetes brīdinājums izteikts kādam vīrietim.

Neievēro noteikumus

23. februārī administratīvais protokols par pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu sastādīts bāra "Saldus klubs" īpašniekam Broņislavam Šaulim (dzim. 1959.g.). Viņa bārā atradās nepilngadīga persona. Protokols nosūtīts administratīvajai komisijai.

Palīdz kuriozā situācijā

23. februārī policistu palīdzība bija nepieciešama kādai cienījama vecuma kundzei, kas savas mantas pār augstu žogu bija pārmetusi svešā sētā un vairs netika tām pakaļ.

Aiztur garnadžus

25. februārī "Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādāja Andreju Jauntēvu (dzim. 1954.g.), kas veikalā "Ināra" bez samaksāšanas gribēja paņemt alu un šokolādi. Tā kā viņš bija arī iereibis, sastādīts administratīvais protokols un izteikts brīdinājums.

26. februārī "Falck Apsargs" darbinieki policijā nogādāja divus jauniešus (15 un 16 gadus vecus), kas veikalā "Salons visiem" pa kluso gribēja paņemt 3 audiokasetes. Abiem sastādīts administratīvais protokols, viņi uzaicināti ierasties policijā, lai izlemtu par sodu.

Sētniece nepilda pienākumus

25. februārī administratīvais protokols sastādīts sētniecei Nataļjai Fedotkinai (dzim. 1963.g.), kas nebija notīrījusi teritoriju starp autoostu un sporta namu. Protokols nosūtīts administratīvajai komisijai.

Reklāmu izliek bez saskaņošanas

Noskaidro personu, kas 25. februārī bez saskaņošanas ar pilsētas domi bija izvietojusi reklāmu stāvlaukumā Striķu ielā 11.

Savāc beigtu lapsu

26. februāra rītā kopā ar veterinārārstu Jaunās un Kalnu ielas rajonā savākta beigta lapsa. Dzīvnieks nogādāts veterinārajā laboratorijā pārbaudei.

Nedrīkstēs pārdot alu nepilngadīgajiem

Šī gada 1. martā spēkā stāsies Ministru kabineta noteikumi Nr. 63 "Alus aprites un uzraudzības kārtība". To 50. pants nosaka, ka alu aizliegts pārdot personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par noteikumu neievērošanu alus pārdevēju soda ar naudas sodu no 100 līdz 200 Ls apmērā, bet gada laika atkārtota pārkāpuma gadījumā - ar naudas sodu no 200 līdz 250 Ls.

Informēja Saldus pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis