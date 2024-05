Briseles speciālisti iepazīst situāciju rajonā

Aizvadītajā nedēļā Latviju apmeklēja Eiropas Savienības Veselības un patērētāju aizsardzības komisijas inspektori, lai uzzinātu, vai Latvija spēj novērst liellopu sūkļveida encefalopātijas iespējamu izplatību.

Latvija ir pēdējā no kandidātvalstīm, kuru apmeklē inspektori. Speciālisti, sadalījušies grupās, pētīja situāciju vairākos rajonos, bija arī Valsts ciltsdarba datu apstrādes centrā. Uz Saldu atbrauca inspektori Juha Juntilla un Hariete Vīlmane (Harriet Wihlman). Viņi bija Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldē, kā arī apmeklēja SIA "Saldus gaļas kombināts" un SIA "Druvas Unguri". Viņi interesējās, vai valsts spēj kontrolēt katra mājlopa gaitas, sākot no kūts, beidzot ar lopkautuvi, un vai patērētāji ir pietiekami pasargāti no BSE draudiem. Speciālisti visvairāk pētīja dokumentu apriti. Viņus interesēja, kas notiek ar kaušanas atlikumiem, kā tos utilizē un kur pēc tam paliek gaļas un kaulu milti, vai tie nenokļūst mājlopu barībā.

Šī ir jau otrā Eiropas speciālistu vizīte mūsu rajonā. Pirmā bija pērnā gada nogalē, kad tika skatīts "Pampāļu" kazeīna ceha darbs, jo tajā ražo produkciju Eiropas Savienības tirgum.

"Oficiālu vērtējumu par Latvijā redzēto inspektori pateiks vēlāk, bet šķiet, ka ar mūsu rajonā uzzināto Eiropas speciālisti bija apmierināti," saka Pārtikas un veterinārā dienesta Saldus pārvaldes vadītāja Gunta Kapeniece.