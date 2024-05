Zaņā apstiprina budžetu

Otrreiz pagasta padomes sēdē skatot šī gada budžeta projektu, deputāti budžetu apstiprināja.

Pamatbudžetā plānots ieņemt 129 738 Ls, izdot - 127 738 Ls.

Vislielāko budžeta ieņēmumu daļu veido dotācijas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda - 39 449 Ls un mērķdotācijas pedagogu algām - 34 340 Ls. 21 887 Ls plānots ieņemt no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 17 832 Ls - no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, 1381 Ls - no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm, 7200 Ls - no iedzīvotāju īres un komunālajiem maksājumiem, 3600 Ls - no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības finansēšanu, 2500 Ls - no vecāku iemaksām par skolēnu ēdināšanu, 200 Ls - no valsts nodevām. Budžeta atlikums no pagājušā gada - 1349 Ls.

Visvairāk naudas plānots tērēt izglītībai (kopumā 54,7%) - 58 655 Ls jeb 45,9% paredzēti Zaņas pamatskolai, 11 255 Ls jeb 8,8% - pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par Zaņas bērnu skološanos citu pašvaldību skolās (šajā summā ir ieplānots arī pērnā gada parāds).

Vēl plānoti šādi izdevumi: pašvaldībai - 25 150 Ls, dzīvokļu un komunālajai saimniecībai - 10 280 Ls, zemessargiem - 200 Ls, ugunsdzēsējiem - 1038 Ls, policistam - 300 Ls, medicīnai - 200 Ls (izbraukuma fluorogrāfiskajām un ginekoloģiskajām apskatēm iedzīvotājiem), sociālajai palīdzībai - 5072 Ls, sportam - 1152 Ls, bibliotēkai - 2988 Ls, kultūrai - 2189 Ls, transportam - 6007 Ls (viss pašvaldības transports, arī iestāžu).

Lai taupītu budžetu, šogad pašvaldībā un tās iestādēs nedaudz samazināti štati.

Informēja pagasta padomes priekšsēdētāja

Agra Zankovska