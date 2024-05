Vai selekcionāri zāģē zaru, uz kura paši sēž?

Nule Valsts Stendes selekcijas stacija izsūtījusi licences līgumus, kurus piedāvā parakstīt zemniekiem. Ne viss šajos līgumos lauksaimniekiem liekas pieņemams.

Kooperatīvās sabiedrības "Meldzere" vadītāja VALDA BIŠMANE savu sašutumu izteica īsi - tas ir nepieredzēts rekets.

Īsumā situācija ir šāda: selekcionārs, izveidojot jaunu šķirni, iegūst autortiesības uz to. Miežu šķirnes ‘Abava\' autortiesības pieder Stendes selekcijas stacijai un tā piedāvā šīs šķirnes miežu audzētājiem nosacījumus, kā labības audzētājs drīkst rīkoties ar šo šķirni un kādu atlīdzību selekcijas stacija vēlas saņemt no sēklu pavairotāja. Licences līgumi jāslēdz par visu to šķirņu sēklu pavairošanu, kuras iekļautas "Latvijas Republikas aizsargājamo šķirņu sarakstā", kurā ir arī daudzas ārzemju šķirnes.

Maksājumi sadārdzina labību

Zemniekiem nav iebildumu samaksāt par selekcionāra darbu. Jautājums tikai - cik lielai šai samaksai jābūt, lai kāds selekcionāra darbu vēlētos tiražēt (pavairot, izmantot). Stendes selekcijas stacija zemniekiem pieprasa samaksāt par šķirnes izmantošanas tiesībām 7% (+PVN) no realizētā šķirnes materiāla ieņēmumiem un vēl latu par katru ar šīs šķirnes sēklu apsēto hektāru. Divreiz gadā selekcijas stacija pieprasa atskaiti par visām darbībām, kas notikušas ar šo šķirni (atsevišķi par vasaras un par ziemas labību šķirnēm). Ja zemnieks šādu atskaiti nesūta, selekcijas stacija izmanto Sēklu kontroles departamenta datus un vienalga pieprasa maksāt par šķirnes sēklu kopējo apjomu - par B kategorijas labību - 11 latus par katru tonnu un 9 latus par C kategorijas sēklu, kā arī par Lauku atbalsta dienestā deklarēto platību, kur iesēta šī šķirne, - 1,20 latu par katru hektāru.

Valda Bišmane uzskata, ka zemniekiem šādi noteikumi ir grūti izpildāmi un pieprasītā atlīdzība neatbilst pašreizējai tirgus situācijai. Ja rēķina visus izdevumus, kas jāiegulda labības izaudzēšanā, sagatavošanā, kā arī minētos maksājumus selekcijas stacijai, katra gatavās sēklas tonna (neskaitot kodināšanas izmaksas) būtu jāpārdod citiem zemniekiem vismaz par 130 latiem vai vēl dārgāk. Atrast pircēju dārgai sēklai ir grūti vai pat neiespējami.

Valda Bišmane stāsta, ka sarunāts kāds Liepājas uzņēmums, kurš pirktu no "Meldzeres" tieši ‘Abavas\' miežus, un abas puses jau vienojušās par cenu. Nule saņemtie licences līguma nosacījumi un minētās cenas liek "Meldzerei" savai labībai pielikt cenu. Savukārt pircējs par augstāku samaksu nav ar mieru graudus pirkt, un situācija nepatīkama. Kamēr nav parakstīts licences līgums ar selekcijas staciju, nevar saņemt šo graudu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

Var dot priekšroku importa šķirnēm

Ir zemnieki, kuri lopbarības un arī pārtikas graudaugu sējumiem izvēlas šķirnes, kas ir pietiekami ražīgas, bet par kurām licences līgumi nav jāslēdz. Latvijas augu šķirņu katalogā 2002. gadā ierakstītas šādas (rajonētās) šķirnes, kurām patlaban nav šķirnes tiesību īpašnieka: ziemas kviešu šķirnes ‘Donskaja polukarļikovaja\', ‘Zentos\', ‘Moda\', ‘Ibis\', ‘Kontrast\', ‘Hereward\'; vasaras kviešu šķirne ‘Vinjett\', vasaras miežu šķirnes ‘Baronesse\', ‘Gastiņec\', ‘Henni\', ‘Linus\', ‘Mentor\', ‘Annabell\'; auzu šķirnes ‘Freja\', ‘Jumbo\' un griķu šķirne ‘Anita Belorusskaja\'. Tā ka patlaban zemkopjiem ir alternatīva labības šķirņu izvēlē, nemaksājot licences līguma atlīdzību.

"Dzirdēju, ka selekcijas stacijas šādas cenas nosaka, pamatojoties uz Eiropas valstu pieredzi. Bet vai mehāniski šo pieredzi vajag pārnest uz Latviju un neņemt vērā reālo pirktspēju? Ja tik lielu samaksu iekļauj pārdodamo graudu cenā, būs grūti atrast pircēju. Hektārsubsīdijas par graudaugiem nestimulē sēt sertificētu labību. Tam, kas iesēj šādu tādu labību un izbaro saviem lopiem, tāpat valsts samaksā septiņarpus latus par hektāru. Kas iegulda lielu naudu un sēj sertificētu sēklu, samaksā selekcionāriem, saņem 15 latus," rēķina Valda Bišmane. Lats par katru sējumu hektāru, ko vēlas saņemt selekcijas stacija, viņasprāt, ir par daudz prasīts, jo ne jau visa raža, kas no hektāra iekulta, ir derīga sēklai. Sliktā gadā var būt daudz sīku graudu, kas der tikai lopbarībai, bet par hektāru vienalga jāmaksā licences līgumā noteiktā atlīdzība.

Selekcionāri ir gatavi izskaidrot līguma prasības

Stendes selekcijas stacijas direktors Miervaldis Krotovs licences līguma nosacījumus neuzskata par pārmērīgiem. "Šis ir dokuments, ko zemnieki var apdomāt, un par vienu vai otru līguma punktu iespējama individuāla vienošanās. Licences līgums ir tikai mūsu piedāvājums. Ne visiem un vienmēr varam dot atlaides. Ja noteiktajā termiņā kāds izņēmuma kārtā nespēs mums samaksāt un par to laikus brīdinās, soda sankcijas nepiemērosim. Termiņu varēsim pagarināt. Lats par hektāru nav jāmaksā tiem zemniekiem, kuriem sējplatība nav lielāka par 20 hektāriem. 7% no ieņēmumiem jāmaksā tikai tad, ja pārdod pavairotu šīs šķirnes materiālu. Ārzemēs par to tiek prasīti pat 10% no realizācijas ieņēmumiem..

Saprotams, ka par licences līgumu zemniekiem ir daudz jautājumu un neskaidrību. Tādēļ es vai selekcijas stacijas darbinieki labprāt dodamies uz lauksaimnieku semināriem, mācībām, sanāksmēm, pasākumiem, ko organizē lauksaimniecības konsultāciju biroji, ja vien tiekam aicināti. Esam jau skaidrojuši licences līguma nosacījumus Talsu rajona zemniekiem, dosimies arī uz Kuldīgu. Ja saldenieki mūs aicinās, aizbrauksim arī pie jums."