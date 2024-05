Erudītākie ir ģimnāzisti

Saldus Bērnu un jaunatnes centrā noslēdzies erudītu konkurss rajona vidusskolēniem.

Tajā piedalījās četras vidusskolas - Saldus 2., Brocēnu un Kalnu vidusskola, kā arī Saldus pilsētas ģimnāzija. Skolu komandām bija jāsacenšas trīs kārtās. Pirmā (par literatūru un valodām) notika oktobrī, otrā (par vēsturi, ģeogrāfiju) - februāra sākumā, trešā kārta nebija tematiska - "nopietna, bet pa jokam".

"Katrā kārtā komandu sastāvs mainījās, un ir tikai četri skolēni, kas piedalījušies visās kārtās. Tie ir Uģis Jēkabsons un Ansis Kiršteins no Kalnu vidusskolas, Inese Bergmane no ģimnāzijas un Aisma Grablovska no Brocēnu vidusskolas. Konkursā kopumā uzvarēja Saldus pilsētas ģimnāzija," - pastāstīja BJC metodiķe Rutīte Muraševa.