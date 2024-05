Īsti puikas daudz ko dara paši

Next

Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika konkurss 5. - 6. klašu zēniem "Superpuika", kurā piedalījās 17 zēnu.

Katrs bija sagatavojis vizītkarti un pastāstīja par sevi, savām interesēm. Nākamie uzdevumi bija teorētisks tests, "ačgārnās dambretes" spēle, šautriņu mešana, uzdevumi par auto un konstruēšanā, kā arī sviestmaizes pagatavošana.

Deviņi superpuikas titula kārotāji saņēma ielūgumus uz rajona finālu. Tie ir Madars Maurags, Edgars Andersons (Rubas pamatsk.), Helmuts Rasa, Olivers Rubīns, Kārlis Sīlis (Saldus pamatsk.), Rolands Zavickis (Cieceres internātpamatsk.), Māris Inapšs (Nīgrandes pamatsk.), Edgars Bērziņš (Saldus 2. vsk.), Dāvis Mickus (Remtes pamatsk.). Konkursa fināls notiks siltā pavasarī un vairāk būs zēnu fizisko spēju pārbaude - tā solīja organizētāji.

Haralds Ķepītis no Saldus 2. vidusskolas: "Man visgrūtākā likās dambrete, jo tādā veidā, kad pēc iespējas ātrāk jāatbrīvojas no saviem kauliņiem, to nebiju spēlējis. Vispār konkurss zēniem man patīk. Īstam puikam, manuprāt, ir jābūt gudram, stipram. Mazliet gaumei jābūt un humora izjūtai arī."

Lauris Šīve no Rubas pamatskolas: "Šodien labam zēnam ir jāzina vēsture, ģeogrāfija, jābūt sportiskam. Man vēl drusku pietrūkst, lai tāds būtu."

Dāvis Mickus no Remtes pamatskolas: "Zēniem jābūt gudriem, jāprot braukt ar mašīnu, apieties ar datoriem. Es ar mašīnu vēl īpaši labi nemāku braukt, tas man vēl jāiemācās."

Gita Griguta no Pampāļu pamatskolas: "Atbraucu līdzi savam brālim, kurš piedalās šajā konkursā. Iepriekš viņš startēja savā skolā, kur tika izvirzīts uz Saldu. Saldū veicas normāli, un es ar brāli lepojos.

Interesanti vērot, ka rajonā ir daudz jauku, saprātīgu zēnu. Manuprāt, zēns var būt gan aktīvs, gan mazāk aktīvs, bet labāk - ja aktīvs. Īsti gan nezinu, ko tas viņam dod. Mazliet ir nozīme arī tam, ka zēns ir izskatīgs, bet tas noteikti nav galvenais."

Madars Maurags no Rubas pamatskolas: "Mans mājas darbs, ko konkursam gatavoju, ir pīts sienas dekors, kurā izmantots koks un diegi. Man palīdzēja darbmācības skolotājs, kas ir arī mans tētis. Man ir vēl viens līdzīgs dekors, esmu izgatavojis arī svečturi, ko atdāvināju kādam cilvēkam. Jā, varbūt tā varētu teikt, ka es dzīvē daudz pratīšu izdarīt pats ar savām rokām."