Latvijā, pasaulē (7.03.)

Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju (55,2%) uzskata, ka Latvijā jāatļauj aborti. Par abortu aizliegšanu ir tikai 8,2% cilvēku - liecina sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS februārī veiktā aptauja. Salīdzinot ar gadu iepriekš veiktās aptaujas rezultātiem, nedaudz ir pieaudzis abortu atbalstītāju skaits (pērn 51,2%).

Aizvadītajā nedēļas nogalē Ceļu policijas darbinieki aizturējuši šogad lielāko skaitu autovadītāju, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Tikai pēc provizoriskie datiem, trīs dienu laikā - no 1. līdz 3. martam - Ceļu policija aizturējusi 171 iereibušu autovadītāju. Pērn vidēji dienā policija aizturējusi no 8 līdz 10 iereibušiem autovadītājiem.

Latvijā darbojas apmēram 25 ar kaimiņvalstīm saistītas autozagļu grupas. Par to pirmdien Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai par iespējamo valsts amatpersonu iesaisti kontrabandas darījumos pastāstīja Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas biroja priekšnieks Leonīds Bogdanovs. Autozādzības Latvijā kontrolē noziedzīgie grupējumi, kas nodarbojas ar autozādzībām pēc pasūtījuma un zagto automašīnu pārdošanu uz ārvalstīm. Pērn Latvijā visvairāk zagtas Volkswagen (25,7%), Audi (19,2%), BMW (9,4%) automašīnas.

Šodien Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā tiek atklāta 5. starptautiskā grāmatu, izdevniecību un poligrāfijas izstāde "Baltijas grāmatu svētki 2002". Izstāde darbosies līdz 10. martam un tajā tiks pasniegta Latvijas Rakstnieku savienības "Literatūras gada balva", tiks noskaidrots "Baltijas skaistākās grāmatas" izdevējs, notiks apmeklētāju aptauja "Lasītāju simpātija", bet Harija Potera fani varēs dalīties noslēpumos par savu elku.

Igaunijas Mārketinga institūta nesen veiktais pētījums pierāda, ka Igaunijas iedzīvotāji vidēji 32% no saviem izdevumiem tērē pārtikas iegādei. Eiropas Savienībā izdevumi pārtikai ir 19% no kopējiem izdevumiem, bet ASV - 13%. Pircēji ir sākuši pievērst lielāku uzmanību pārtikas produktu kvalitātei.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins sācis kampaņu, lai pievērstu valsts iedzīvotājus sportam, jo cilvēku sliktā veselība graujot valsts saimniecību.

Par spīti pasaules ekonomikas pagrimumam, kas samazinājis vairākuma miljardieru ienākumus, vairākiem Krievijas bagātajiem cilvēkiem izdevies saglabāt vai palielināt savu bagātību. Krievijas naftas barons Mihails Hodorkovskis otro gadu pēc kārtas iekļauts ASV finansu žurnāla "Forbes" pasaules miljardieru sarakstā kā Krievijas bagātākais cilvēks (3,7 miljardi dolāru). Vēl sešiem Krievijas bagātākajiem uzņēmējiem pagājušajā gadā izdevies palielināt savu kapitālu.

Imigrantiem Austrijā, kuri ieradušies no ārpus Eiropas Savienības valstīm, četru gadu laikā būs jāiemācās vācu valoda, citādi viņus izraidīs no valsts, paziņojusi Austrijas valdība. Ārzemniekiem pašiem būs jāmaksā 50% no obligātajiem vācu valodas kursiem. Bet valstī iebraucošiem ārzemniekiem būs jāuzrāda arī izziņa par veselības stāvokli. Opozīcijā esošie sociāldemokrāti paziņojuši, ka valdības plānotie jauninājumi ir necilvēcīgi.