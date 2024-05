Izglītības izstāde Skola 2002

Vērienīgais starptautiskais pasākums notiek no 7. līdz 10. martam Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsalā.

Skola 2002 piedāvā informāciju par visu līmeņu izglītības iestādēm - sākot no pirmsskolas, līdz pat augstākās izglītības iestādēm un pieaugušo tālākizglītību Latvijā, citur Eiropā un pat Amerikā. Kā ik gadu, izstādē būs pārstāvētas arī tās firmas, kas piedāvā mācību literatūru, kancelejas preces un mācību telpu aprīkojumu.

Uz starptautisko izstādi pieteikušies vairāk nekā 150 dalībnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Somijas un Lielbritānijas. Skola iepazīstina ar 27 no 34 Latvijā esošajām augstskolām, pārstāvētas arodskolas un profesionālās izglītības iestādes, dažādi mācību centri un citas izglītības iestādes. Pirmoreiz izstādē piedalās ārzemju augstskolas - no Lielbritānijas, Somijas, Lietuvas, Krievijas. Var uzzināt par izglītošanos Vācijā, Francijā...

Izstādē piedalās skolas, kurās māca autovadītājus un pat lidmašīnu pilotus.

Skola piedāvā arī izglītības iestāžu prezentāciju un semināru programmu.

Lai dotu iespēju Baltijas valstu deju studijām un grupām sevi parādīt, atklāt jaunus talantus un atbalstīt dejas breakdance popularitāti, 9. martā Ķīpsalā notiks 6. starptautiskais mūsdienu deju festivāls. Savu meistarību demonstrēs un konkursā piedalīsies ne tikai labākās Latvijas breakdance grupas, bet arī viesi no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas. Festivāla laikā notiks dīdžeju kaujas, reperu uzstāšanās.

Vienlaikus Ķīpsalā notiks arī 5. starptautiskā grāmatu, izdevniecību un poligrāfijas izstāde Baltijas Grāmatu svētki 2002.

Izstādes dienās maršrutā Katedrāle - Ķīpsala kursēs bezmaksas mikroautobuss.

Informācija no izstādes Skola 2002 materiāliem