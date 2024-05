Nodokļu administrētāji atelpu nesola

Uzņēmēju un VID Saldus rajona nodaļas speciālistu kārtējā tikšanās reizē Saldus tehnikumā tika pārrunātas šī gada perspektīvas un uzklausīti nodokļu maksātāju priekšlikumi un pārdomas.

Maksā labākas algas

Šoreiz VID rajona nodaļas vadība uz tikšanos bija aicinājusi ne tikai lielākos nodokļu maksātājus, bet arī to uzņēmumu pārstāvjus, kuri nodokļus allaž maksājuši godprātīgi un kuru iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atskaites liecina - te rūpējas par darbinieku labklājību.

2001. gadā IIN plāns rajonā tika izpildīts par 107%. Saldus pilsētā šajā nodoklī nomaksāts par 190 tūkstošiem latu vairāk, un par to īpaši priecīga pilsētas dome, jo liela daļa IIN nonāk vietējās pašvaldības budžetā. "Kopš 1998. gada nodokļu apjoms pilsētā samazinājās, pērnais gads ir pirmais, kurā vērojams pieaugums," sacīja Saldus pilsētas domes priekšsēdētājs Aidis Herings. VID informācija gan liecina - liels skaits cilvēku, par kuriem maksāts IIN, iztiku pelna ārpus Saldus rajona. Tātad pilsētai jādomā vai nu par to, kā stimulēt jaunu darbavietu rašanos šeit pat, vai arī par pilsētas infrastruktūras pilnveidošanu, lai iedzīvotāji šeit justos pietiekami komfortabli un netiektos pārcelties uz dzīvi tuvāk savām darbavietām.

Nodokļu slogs aug

"Ik gadu iekasējamo maksājumu plāns palielinās," atzina VID Saldus nodaļas direktors Raimonds Ķervis. "Valstī vidēji par 11%, Saldus rajonā, izņemot muitas maksājumus, - par 7%. Vai uzņēmējdarbība attīstās proporcionāli budžetā nomaksājamo nodokļu pieaugumam? Nē, tāpēc atbilde uz jautājumu - kādā veidā mēs šo palielinājumu nodrošināsim - ir vienkārša: pastiprinot kontroli. Bet galvenokārt centīsimies veicināt uzņēmējdarbību, samazinot negodīgu konkurenci, apkarojot nelegālu uzņēmējdarbību, atklājot fiktīvus uzņēmumus utt."

Nodokļu inspekcijas priekšniece Dace Žunda, iepazīstinot ar pērnā gada rezultātiem, informēja - soda naudās un uzrēķinos budžetā papildus iekasēts 149,8 tūkstoši latu, notikušas 302 tematiskās pārbaudes, pārkāpumi konstatēti apmēram pusē no tām. Īpaša uzmanība tikusi pievērsta tirdzniecības uzņēmumiem - tie pārbaudīti 120 reižu, pusē atklāti pārkāpumi par nozīmīgām naudas summām.

Taču, lai palīdzētu izvairīties no netīšām kļūdām un neprecizitātēm, VID Saldus rajona nodaļa turpina pilnveidot nodokļu maksātāju servisu.

"Nodokļu maksātāju rīcībā pastāvīgi ir divi konsultanti, pie kuriem var griezties gan personiski, gan pa telefonu, gan pa e-pastu," uzskaitīja R. Ķervis. "VID ēkā esam izīrējuši telpas grāmatvedības firmai, un nepieciešamības gadījumā nodokļu maksātāji tur var saņemt konsultācijas, kā arī iegādāties veidlapas. Uzņēmējus par aktualitātēm informējam "Saldus Zemē", esam gatavi avīzē atbildēt arī uz jautājumiem. Iekārtota telpa klientiem, un nākamgad paredzēti līdzekļi tās modernizācijai."

Lai mazinātu negodīgu konkurenci, VID vadība aicināja uzņēmējus ziņot par pamanītiem nelikumīgas uzņēmējdarbības gadījumiem. Savukārt SIA "AZ-Inter" direktors Zigmunds Birzītis kontrolētājiem ieteica vairāk uzmanības pievērst nelikumīgi nodarbinātajiem un haltūristiem: "Rudenī daudzi celtnieki nāk meklēt darbu uz mūsu uzņēmumu. Ziemu nostrādā, bet pavasarī, kad sākas īstā celtniecības sezona un mums darbarokas ir ļoti vajadzīgas, aiziet no "AZ-Inter" un uzsāk "biznesu uz savu roku" - bez nodokļu maksāšanas. Šādas "brigādes" izmaksu ziņā konkurē ar legāliem uzņēmumiem, mēs zaudējam pasūtījumus, bet valsts - nodokļus."

Aicina atbalstīt baseina darbību

Saldus tehnikuma direktors Ojārs Garoza vērsa sapulcējušos uzmanību uz darbotiessākušā peldbaseina piedāvājumu un uzsvēra - tikai cilvēku ieinteresētība var nodrošināt baseina darbību. Tāpēc iestādēm un uzņēmumiem piedāvā īrēt celiņus saviem darbiniekiem - viena celiņa izmantošana (aptuveni 12 apmeklētājiem) vienu stundu vienreiz nedēļā maksā 60 latus mēnesī. Otra iespēja - ziedot tehnikumam īpašā ziedojumu kontā, izmantojot iespēju saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi.

Saņem UIN atlaidi

Plašāku skaidrojumu par nodokļa atlaidēm, kas pienākas ziedotājiem, sniedza Nodokļu inspekcijas priekšniece Dace Žunda.

"Lai saņemtu ziedojumus, sabiedriskām un reliģiskām organizācijām ir jāsaņem atļauja ziedojumu saņemšanai, bet budžeta iestādēm jāatver speciāls budžets saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 375 no 28.11.1995. "Noteikumi par speciālo budžetu".

Ziedot var jebkura uzņēmējsabiedrība vai fiziska persona, bet saskaņā ar likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 20. pantu nodokļa atlaide pienākas tikai tiem ziedotājiem, kas maksā uzņēmuma ienākuma nodokli un kuriem ir peļņa.

85% nodokļu atlaidi saņem summas, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī LR reģistrētām sabiedriskajām kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības organizācijām un fondiem, reliģiskām organizācijām, kurām ir atļauja saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot nodokļa atlaidi.

90% nodokļu atlaide ir summām, kas ziedotas Latvijas Kultūras fondam, Latvijas Olimpiskajai komitejai un Latvijas Bērnu fondam.

Saņemtos ziedojumus uzskaita naudas izteiksmē un izlieto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, bet par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un ziedojumu vērtību naudas izteiksmē.

Ziedojumu saņēmējas organizācijas līdz 1. martam jebkurā laikrakstā publicē pārskatu par saņemto ziedojumu apmēru, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu.

Tām uzņēmējsabiedrībām, kuras ziedojušas, uz taksācijas gadu nedrīkst būt UIN parāda, lai varētu saņemt šo nodokļa atlaidi, un atlaide var būt 20% apmērā no nodokļa summas.

Piemērs. Uzņēmums, kura ienākuma nodoklis par 2002. gadu ir 2000 Ls, ziedojis 500 Ls budžeta iestādei. Uz 1.02.2002. tam nav UIN parāda.

Tātad nodokļa pieļaujamā atlaide ir 20% no 2000 Ls = 400 Ls.

Faktiskā atlaide no ziedojuma summas - 85% no 500 Ls = 425 Ls, līdz ar to ziedojuma atlaide šoreiz ir tikai 400 Ls.

Aprēķins UIN deklarācijā: 2000 Ls (UIN) - 400 Ls (ziedojuma atlaide) = 1600 Ls (nodoklis, kas jāsamaksā gada beigās).