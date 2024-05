Peldētgribētāju tehnikuma baseinā netrūkst

Šodien ir septiņpadsmitā diena, kopš darbojas Saldus tehnikuma peldbaseins.

"Lietas virzās uz priekšu," saka tehnikuma direktors Ojārs Garoza. "Kopā ar Saldus pilsētas domi sadalījām laikus, kad baseinā var peldēt Saldus ģimnāzijas, Saldus 2. vidusskolas, vakarskolas, Saldus pamatskolas un sākumskolas skolēni, pilsētas bērnudārzu audzēkņi un Saldus sporta skolas audzēkņi. Par viņiem atvēlēto laiku baseinā 1000 latus mēnesī maksās pilsētas dome."

Saldus vakara vidusskolas direktore Lūcija Klagiša informēja, ka par šo ziņu bijusi ļoti priecīga. Pilsētas dome šādi grib veicināt, lai bērni iemācītos peldēt, taču vakarskolas audzēkņu vidējais vecums esot 29 gadi, vecākajam esot jau 47, un visi jau peldēt protot. Tāpēc vakarskolēni baseinu apmeklēšot individuāli un paši par to arī maksāšot.

Ļoti apmierināti ar iespēju mācīties peldēt ir Sātiņu skolas skolēni. Iesākumā no 1. - 4. klasei peldēt brauca 20 skolēnu, no katras klases pa 5. Nākamajā nedēļā sātiņnieki uz baseinu dosies gan otrdien, gan trešdien. No vecākajām klasēm pieteikušies 30 peldētgribētāji. Katra bērna vecāki ir parakstījušies, ka viņi pret to neiebilst, ir informēti par noteikumiem baseinā un samaksu. Novadnieku pagasta padome apmaksā transporta izdevumus, bet biļetes bērni pērk paši. Skolas direktors Raimonds Arājs pārliecināts: "Apsveicami, ka bērni iemācās peldēt ziemā baseinā. Līdz ar to vasarā būs mazāk nelaimes gadījumu. Mēs jau pašā sākumā meklējām treneri Māru Āboliņu, lai viņa mūsu skolēniem mācītu peldēt. Par to katram jāsamaksā 20 santīmu."

Savus skolēnus regulāri uz baseinu ved arī Cieceres internātpamatskola, kurai peldbaseina izmantošanu Saldus pilsētas dome neapmaksā.

Tehnikuma direktors O. Garoza pastāstīja, ka baseina darbību atbalsta firma "Markuss", "Saldus mežrūpniecība", "Brocēnu keramika", celiņš baseinā noīrēts Valsts ieņēmumu dienesta Saldus nodaļas darbiniekiem. Uz Saldu peldēt braucot arī kuldīdznieki.

"Ceturtdien ap 20, kad pats gāju peldēt, baseins bija pilns ar cilvēkiem. Kā būs veicies finansiāli, analizēsim, kad baseins būs darbojies mēnesi," teica O. Garoza.