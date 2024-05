Lopus izmeklēs uz sūkļveida encefalopātiju

Lai aizsargātu patērētāju veselību un veiktu pasākumus transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) kontrolei, Latvijā šim gadam izstrādāta TSE profilakses un kontroles programma.

Šogad izmeklēšanai uz TSE paraugi obligāti jānoņem

visām nokautajām govīm, kas importētas no TSE skartajām valstīm neatkarīgi no govju vecuma. Patlaban 21 valsts ir liellopu sūkļveida encefalopātijas (BSE) skarta: Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Japāna, Kuveita, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice un Vācija. Ar aitu un kazu Skrēpi slimību skartas ir Austrija, Brazīlija un Japāna. No šīm valstīm ir aizliegts ievest dzīvas govis, aitas, kazas, to kautproduktus un tos saturošu produkciju, visu veidu dzīvnieku barību, kas satur dzīvnieku izcelsmes proteīnu. Ierobežojumi ilgst 7 gadus;

visām nokautajām importētajām govīm, kuras ir vecākas par 24 mēnešiem;

visu vecumu govīm, aitām, kazām, kuras tiek nokautas nervu darbības traucējumu dēļ (ir aizdomas par TSE);

visām piespiedu nokautajām govīm, kuras ir vecākas par 24 mēnešiem;

govīm, kuras veterinārās ekspertīzes rezultātā atzītas par nederīgām cilvēka uzturam un ir vecākas par 24 mēnešiem;

visām govīm, kuras ir nobeigušās un ir vecākas par 24 mēnešiem.

Izmeklējamo dzīvnieku kautproduktus aizliegts realizēt līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai. Īsākais laiks, kas nepieciešams paraugu izmeklēšanai, ir 48 stundas. Ar Pārtikas un veterinārā dienesta direktora rīkojumu Saldus rajonā ir noteiktas tās kautuves, kur drīkst kaut govis piespiedu kārtā. Tās ir SIA "Saldus gaļas kombināts", i.u "Reta IL" un i.u. "Dūzis" Gaiķu pagastā, kā arī zemnieksaimniecība "Skābarži" Zaņas pagastā.

Vairākus gadus Latvijā izlases veidā tika ņemti paraugi BSE fona noskaidrošanai. 1999. gadā Saldus rajonā izmeklēja 12 paraugus, 2000. gadā - 20 paraugus, pērn - 85 paraugus. Visi šie izmeklējumi bijuši ar negatīvu rezultātu. Šogad Latvijā jāizmeklē 2455 paraugi. Ja Pārtikas un veterinārajam dienestam piešķirs papildu finansējumu, būs jāņem paraugi arī visiem veselajiem kautajiem importētajiem dzīvniekiem, Latvijas izcelsmes aitām un kazām, kas vecākas par 18 mēnešiem, kā arī govslopiem, kas vecāki par 30 mēnešiem. Šos dzīvniekus būs atļauts kaut tikai SIA "Saldus gaļas kombināts".

Dzīvnieku īpašnieku pienākums ziņot vai nu savam veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārā dienesta Saldus pārvaldes inspektoram par visiem dzīvniekiem, kuri nobeigušies. Tā kā Saldus pārvaldē ir pieejama arī Valsts ciltsdarba datu apstrādes centra informācija, nepatikšanas sagaida tos dzīvnieku īpašniekus, kas nevienam neko nebūs ziņojuši un kuru dzīvniekiem, kas ir obligāti izmeklējamo kategorijā, nebūs ņemti paraugi.

Visiem govslopiem, kuri dzimuši pēc 1998. gada 1. jūlija, krotālijām jābūt abās ausīs. Dzīvnieku pārvietošanai jānotiek tikai kopā ar dzīvnieka pasi un deklarāciju. Jebkura vecuma cūkai, aitai un kazai, izejot ārpus kūts, jābūt krotālijai ausī un deklarācijai "padusē".