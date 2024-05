Festivālā "Re, kā..." rāda rajona kultūras panorāmu

Next

“SALDUS ZEMES” BALVA — čeks reklāmas ievietošanai mūsu laikrakstā par 25 latiem. To saņēma Zvārdes pagasta padomes priekšsēdētājs Imants Džulis un tautas nama vadītāja Regīna Kaire.

VADAKSTNIEKI, kuriem piemēru rāda pagasta padomes priekšsēdētājs Raimonds Švīpiņš (attēlā 2. no labās). Viņš teica, ka pagastā notiek daudz interesantu pasākumu, bet visapmeklētākie esot ģimeņu vakari.

EZERES PAGASTA PADOMES “SĒDĒ”, kamēr “deputāti atskaitījās” par padarīto, “aizņemtais” pagstavecis pētīja lēmumus par reģionālo reformu. Dīvaini gan šķita, ka šis “dokuments” līdzinājās plejboj žurnālam ar puskailām meitenēm. Kultūras darbiniece Liene Šteinberga, “zīmējoties” ar savu jomu, uzsvēra, ka Ezerē dejo mazi un lieli. Bet ievērības cienīgs fakts esot nesen izveidotais ansamblis “Trīs sargi un suns”, kurā dziedāja arī pagastvecis Aleksandrs Ceļapīters (pirmais no labās).

SALDUS KULTŪRAS CENTRS, mūsuprāt, varēja “sevi pasniegt” savdabīgāk. Ideju “tirgus” par to, ko piedāvāt festivālam, bija pārāk garš, tālāksēdošajiem brīžiem nesaklausāms. Bet iecere — tēlos parādīt pilsētas vēsturiskos kultūras cilvēkus un teiksmas par Saldu (attēlā Frauenburgas sievu un Jani Rozentālu tēlo “Bandavas” dejotāji Inga un Agris), tika realizēta interesanti. Protams, deju kopas “Bandava” uzstāšanās, kā vienmēr, bija labā līmenī.

“PAŠU AUDZINĀTS” — fragmentu no Ā. Alunāna lugas skatītājiem rādīja kursīšnieki. Lomās — Līziņas tēvs (Viesturs Upenieks), neveiksmīgais precinieks Miķelis (Ainars Lapa) un vagariene (Agita Turka). Kursīšos ir ne vien 3 dramatiskie kolektīvi (arī bērnudārzā un skolā), bet tiek arī dziedāts un dejots. Tradicionāli ir pagasta Teātra svētki. Katru mēnesi notiek balles dažādu vecumu iedzīvotājiem.

BROCĒNU NOVADS tagad var lepoties ar trijām kultūras iestādēm un to, ka 15 procentus no novada budžeta atvēl kultūrai. Daudz tas vai maz trim kultūras iestādēm, rādīs laiks. Bet tikmēr — “folarī — folarā, labi dzīvot novadā!” Remtes sieviešu vokālā ansambļa un Brocēnu vidējās paaudzes dejotāju izpildījumā, kā arī “Sievu polka” (attēlā) vedināja domāt, ka vismaz pagaidām kultūrai briesmas nedraud.

MAZS CINĪTIS — Zvārdes pagasts, pierādīja — neraugoties uz to, ka pagastā daudzviet mājās joprojām nav elektrības, kultūra negrimst tumsā. Zvārdenieki palepojās ar to, ka 10 procenti iedzīvotāju iesaistījušies mākslinieciskajā pašdarbībā, sevišķi populāras ir līnijdejas. Un zvārdenieki uzskatāmi parādīja, ka tās dejo gan skolēni, gan 30 — gadnieki, gan vecmāmiņas un vectētiņi.

Sestdien Druvas kultūras nams bija kā bišu spiets - katra pašvaldība dažādos veidos rādīja, kāda ir kultūras dzīve rajona abās pilsētās un pagastos, kā arī rajona padomes kultūras iestādēs.

Skanēja dziesmas un dzejas, tika dejots un spēlēts teātris. Pēc vairāk nekā sešu stundu vērojumiem šķita - re, cik daudz un dažādu interesantu un radošu cilvēku ir mūsu rajonā! Par spīti kultūrai nelabvēlīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem viss notiek!

Šī pasākuma ieceres autore ir Druvas kultūras nama direktore Ļuba Kapteine. Viņa kopā ar rajona kultūras inspektori Zaigu Upenieci, ar pašvaldību, kultūras darbinieku un sponsoru atbalstu pierādīja, ka šāda veida festivāls var kļūt par tradīciju un, cerams, turpmāk notiks ik pa diviem gadiem.

Bija veiksmīgākas un mazāk veiksmīgas kultūras programmas. Žūrijai, kurā bija visu sponsorētāju pārstāvji, bija tiesības izvēlēties sev simpātiskāko kultūras programmu un novērtēt to ar balvu. Vietas dalītas netika, balvas bija visiem. Par to gādāja žurnāla "Dziesmu Svētki" redakcijas pārstāvji, atpūtas bāzes "Mednieki", "Radi", "Zvejnieki", Virpulis", "Pūznis", "Krustkalni", kas dāvāja iespēju jebkurā gadalaikā pavadīt atpūtas dienu savās atpūtas bāzēs, a/s "Druvas pārtika" un "Druvas Unguri", Saldus gaļas kombināts, SIA "Našķis", kafejnīca "Miestiņš", SIA "Vajar", kuru balvas vairāk domātas vēderam, kā arī Saldus pagasta padome, rajona padome un laikraksts "Saldus Zeme".

Noslēgums bija emocionāls. Ar ovācijām un aplausiem tika sveikti visu pašvaldību pārstāvji. Dega sveces, bija improvizēta uguņošana, un visu kopīgi dziedātā dziesma no "Lilioma". Pirms balles rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa rīkoja pieņemšanu, kurā abas ar rajona kultūras inspektori Zaigu Upenieci visiem pašvaldību vadītājiem un kultūras darbiniekiem pasniedza rajona padomes Atzinības rakstus, bet kultūras darbinieces bez tam vēl iepriecināja Zaigas dāvātā Jāņa Anmaņa dzejoļu grāmatiņa "Es eju pa varavīksni". Saldus Uzņēmējdarbības atbalsta centra pārstāvji visus dalībniekus uzaicināja ar savām kultūras programmām piedalīties gadatirgū "Saldus 2002", kas notiks 13. aprīlī Saldus tehnikumā.

***

Diemžēl vietas trūkuma dēļ attēlos nav parādīti pārējie interesantie “uznācieni” — pasākuma saimnieki — druvenieki, kā arī lutriņnieki, kas savu pagastu situāciju rādīja, izmantojot arī modernās tehnoloģijas, drastiskā Zirņu pagasta mākslinieciskās pašdarbības dalībnieku uzstāšanās, Nīgrandes pagasta koris ar pašsacerētiem dziesmu vārdiem, Rubas anekdošu stāstītāji un sieviešu ansambļa sniegums, kā arī citas kultūras programmas. Paldies visiem par jauko ieskatu daudzveidīgajā rajona kultūras dzīvē!