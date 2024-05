Mana nedēļa (12.03.)

LINDA KRISBERGA, tulce:

- Pagājušajā nedēļā darīju to, kas man patīk, un to, ko daru visu laiku, - tulkoju. Gan naudas dēļ - dažādus dokumentus, gan arī savam priekam. Pa druskai tulkoju franču autoru Patriku Mondiāni. Viņam arī agrāk ir izdoti latviešu valodā tulkoti darbi.

No vienas puses mans darbs nav materiāli ienesīgs, bet tagad, kad daudzi cilvēki gan finansiāli, gan morāli ir atkarīgi no citiem, es domāju, ka tā ir zināma privilēģija - darīt to, kas patīk, tikties ar cilvēkiem, kuri patīk un ir interesanti. Man šobrīd nav noteikta darba, es lēnām sašķiroju un sakārtoju to, ko esmu darījusi Saldū pēdējos gados - dažādu kursu materiālus un piezīmes, fotogrāfijas no tā laika, kad vadīju franču valodas pulciņu Bērnu un jaunatnes centrā un kursus Zinību biedrībā.

Nu jau vairāk nekā 10 gadu pagājis, kopš no Rīgas pārcēlos uz Saldus rajonu. Iesākumā te jutos ļoti vientuļa. Man šeit nebija neviena paziņas, rada, drauga. Tāpēc man ārkārtīgi svarīgi bija pirmie franču valodas kursi, kurus organizēja Zinību biedrība un kuros es mācīju franču valodu. Daudzi no tiem, kas toreiz pie manis mācījās, vēl tagad ir mani tuvākie draugi. Kad būšu sakārtojusi visas savas piezīmes, vēlētos saviem bijušajiem skolēniem un draugiem sarīkot kādu jauku vakaru.

Tagad pasniedzu privātstundas, man pašai ir trīs bērni - 10, 13 un 15 gadus veci, kas arī prasa laiku.

Lasīju franču rakstnieces Fransuāzas Sagānas darbus oriģinālvalodā. Septiņreiz pārrakti puķupodi uz palodzes, kuros aug tomātu stādi, lai gan zemes mums Saldū nav daudz, bet pavasaros gribas kaut ko sēt, stādīt.

Pierakstīja Valda Deruma