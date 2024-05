Rubas speciālā skola uzņem popmūziķus

Rubas speciālajā internātskolā notika Popiela 2002. Šo visas Latvijas speciālo skolu pasākumu rubenieki organizē otro gadu.

Rudzāti, Carnikava, Gaujiena, Koknese, Jelgava, Upesgrīva... - tās ir tikai dažas Latvijas vietas, no kurām bija ieradušies koncerta-konkursa dalībnieki. Pavisam bija pārstāvētas 22 skolas.

Jau no pirmā priekšnesuma atdzīvojās mazā sporta zāles skatuve. Izzuda robežas starp valstīm, valodām, kultūrām - bērni ar aizrautību atdarināja dažnedažādus popmūziķus.

Popielā labus novēlējumus teica ciemiņi - no Rubas pašvaldības, no Saldus, arī no organizācijas "Saules fonds". Namamātes, Rubas speciālās skolas direktores Sandras Pluģes aicinājums bija - smelties gaišumu un prieku sev apkārt. No puķes, kas aug, un tauriņa, kas lidinās...

Skatītāji un līdzjutēji ar aplausiem neskopojās. Viņi prata novērtēt atbildības izjūtu, ar kādu mākslinieki uzstājās un bija pasākumam gatavojušies. Dažu ciemiņu skolu skolēni visi gribējuši ierasties Rubā, tādēļ nācies rīkot atlases konkursu, lai noskaidrotu labākos, kuri brauks uz Latvijas Popielu.

ANDRIS, VITĀLIJS, GATIS, Valkas rajona Palsmanes speciālās skolas zēni: "Esam braukuši ļoti tālu ceļu... Rubā un Kurzemē vispār esam pirmo reizi, bet mums te liekas ļoti jauki. Ja tikai būs iespējams, arī nākamajā gadā atbrauksim."

NIJOLE, VLADIMIRS, SANITA, LAURA un VALDIS no Rubas speciālās skolas uzstājās ar Ozola dziesmu. Visi kā viens apgalvoja, ka reperis viņiem patīk, jo dziesmās stāsta par savu dzīvi. "Mums palīdzēja klases audzinātājs Alvils Gārbens. Viņš ieteica attēlot Ozolu - nu, pamēģiniet -, un mēs mēģinājām, darījām. Priekšnesumu sagatavojām aptuveni divu nedēļu laikā," - pastāstīja Valdis, kurš uz skatuves ir Latvijas repa karalis. "Skolā vienmēr saka, ka esmu hiperaktīvais, tāpēc man šī loma labi piestāv..."

RASA BIDIŅA, Izglītības pārvaldes vadītāja: "Redzētais man patiesi patika. Vērojot, ko prot speciālo skolu bērni, jāsaka - malači! Par uzdrošināšanos, par tērpiem un dziesmām. Kā jau sacīju uzrunā - tā bija mūsu vietējā Eirovīzija. Ir apbrīnojama tālo skolu uzņēmība - cauri visai Latvijai braukt uz Rubu, lai uzstātos."

AUSMA LIEPA, Saldus rajona padomes priekšsēdētāja: "Prieks, cik atraisīti un atraktīvi bija bērni. Vienīgais, ko gribējās, - lai vairāk dziedātu latviski."