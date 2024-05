Šajā nedēļā skolēni ir "zirgā"

Tikko aizvadīta piektā projektu nedēļa Druvas vidusskolas vēsturē. Dažas pamācošas atziņas kolēģiem izsaka skolotāji izvērtējuma anketās.

1. Ir vērts pūlēties savu skolēnu labā!

2. Svarīgi izvēlēties īsto ideju, kura patīk pašiem un bērniem un kuras īstenošanai vajadzīga tieši viena nedēļa.

3. Pārmaiņas mācību darbā ir vajadzīgas gan skolēniem, gan skolotājiem.

4. Biju savām meitenēm nevis kā otrā mamma, bet gan - kā pirmā! Iepazinu viņas tuvāk.

5. Projekts prasīja lielu darbu, bet gandarījums par padarīto arī ir liels.

6. Viss jaunais ir tas pats aizmirstais (nenovērtētais) vecais.

7. Mani "mīļie bosiki" dažkārt spēj izdarīt kaut ko labu un paliekošu.

8. Bērni ļoti priecājas, ja redz savu paveikto darbu.

9. Projektu metodi vajadzētu vairāk izmantot ikdienas mācību procesā.

10. Lai arī cik lielus augstumus gribas sasniegt, nedrīkst apņemties pārāk daudz. Uzdevumi sev nav jāuzkrauj pārpārēm. Labāk mazāk, toties labāk!

11. Skolēnam īstajā laikā ir jāiedod vērtīgs padoms, jo tad viņš ir "zirgā".

12. Birokrātija jeb papīru būšana sit augstu vilni visās dzīves jomās un var pat vispatīkamāko darbu padarīt nepatīkamu.

13. Kādreiz ir vieglāk pašam izdarīt, nekā no cita paprasīt (bet tā nedrīkst!).

14. Jauniešu darbs komandā deva iespēju praksē pārbaudīt teoriju par grupas attīstības dinamiku un lomu sadalījumu grupā.

Viens no vērtīgākajiem darbiem projektu nedēļā - puzura atjaunošana svētku zālē absolventa un topošā skolotāja Mārtiņa Bergmaņa vadībā. Tas nozīmē, ka Druvas vidusskolas īpašo auru jutīs vēl vismaz piecas absolventu paaudzes.

Paveikti 38 vērtīgi darbi, no kuriem 33 tika finansiāli atbalstīti no Druvas vidusskolas projektu atbalsta fonda par kopējo summu - 250 lati. Skolēnu līdzfinansējums (vecāku ziedojumi) - gandrīz 400 latu. Paldies vecākiem un fonda atbalstītājiem - SIA "Aigi", SIA "Ardeks", a/s "Saldus labība" un Saldus pagasta padomei.