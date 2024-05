Darbu meklēt - ar pašcieņu, ar zināšanām

Cik nācies iegriezties Nodarbinātības valsts dienesta Saldus centrā, Darba meklētāju kluba telpā parasti ir rosība.

Te notiek lekcijas, konsultācijas, te tiekas un pieredzē dalās darba meklētāji - gan bezdarbnieki, gan tie, kurus pašreizējais darbs neapmierina vai arī kam tuvākajā laikā gaidāma atlaišana, un darba meklēšana ir aktuāla. Līdztekus atsevišķi organizētām lekcijām un ikdienas konsultācijām Darba meklētāju klubā tiek veidotas grupas, kuras vairāku dienu garumā tiekas ar dažādiem speciālistiem un intensīvi mācās.

Katra - ar savu pieredzi

Nesen šādus desmit dienu kursus beigusi grupa sieviešu, kuras nolēmušas arī turpmāk satikties un interesēties cita par citas tālākajām gaitām. Dažāda vecuma, ar dažādu pieredzi un kopīgu atziņu, ka jaunas zināšanas allaž noder.

Astrai ir liela darba pieredze, un no pēdējās darbavietas aizgājusi pati, jo darbs viņai bijis fiziski par grūtu. Viņa neuzskata darba meklēšanu par neatrisināmu problēmu - vasara nāk, gan jau darbs atradīšoties. No Astras stāstītā var just - sākotnēji pret šiem kursiem izturējusies skeptiski, gājusi tāpēc, lai saglabātu bezdarbnieces statusu. Tagad atzīst, ka šīs dienas bijušas ļoti vērtīgas. Savukārt Gunta un Aelita gatavojas meklēt darbu pēc atvaļinājuma bērniņu kopšanai. Guntai nav nekādas darba pieredzes, Aelitai - neliela, un viņa gatavojas beigt mācības neklātienē, tāpēc pati interesējusies par kursiem, jo drīzumā viņai būs jāmeklē darbs. Inguna, Tatjana un Vija bez darba palikušas negaidīti. Visvairāk to pārdzīvojusi Tatjana. Viņa saka: "Tā bija traģēdija - strādā, strādā, un tad pēkšņi vairs nevienam neesi vajadzīga..." Šajos kursos visas trīs iesaistījušās labprāt, jo bija par tiem jau dzirdējušas labas atsauksmes.

Kā ģērbties un... kā domāt

"Guvu ļoti daudz informācijas, kas noderēs, meklējot darbu. Sākot jau ar CV rakstīšanu, - mums iemācīja pašām sevi novērtēt un uzskaitīt savus sasniegumus. Bija daudz ieteikumu, kā runāt ar darba devēju, kā ģērbties, ejot uz darba interviju, un par daudziem citiem it kā sīkumiem, kas tomēr ietekmē mūsu panākumus, iekārtojoties darbā. Noderēs arī jurista konsultācijas, kurās izskaidroja mūsu tiesības, bet pašas vērtīgākās, manuprāt, bija psiholoģes vadītās nodarbības," stāsta Gunta.

"Katram bezdarbniekam būtu nepieciešamas nodarbības ar psihologu," pārliecināta Inguna, un citas kursu dalībnieces piekrītoši māj ar galvu. Klausoties viņu atziņās, domās papildinu - katram cilvēkam laiku pa laikam būtu nepieciešamas nodarbības ar psihologu.

Pārbauda un iepazīst sevi

Dažas kursu dalībnieces atzīst, ka pirmais pārbaudījums bijis iedzīvoties grupā, atraisīties svešu cilvēku klātbūtnē, jo nodarbībās katra stāstījusi par sevi, analizētas un izspēlētas dažādas situācijas. Arī tagad, pirms sarunas ar žurnālisti, psiholoģe Liāna Deklava atgādina - šī intervija ir kārtējais treniņš, kā izteikt savas domas, kā nesakautrēties un nesamulst. "Atcerieties, mēs par to esam runājušas," viņa reizi pa reizei ieminas.

"Pirmoreiz, klausoties Liānu, gribējās strīdēties pretim", atceras Inguna. "Viņa runāja par to, ka uz mērķi jātiecas visiem spēkiem un bezmaz ar ragiem pa priekšu. Es tik kategoriski noskaņota nebiju. Taču vēlāk domāju par Liānas teikto un secināju - labi nodomi nereti paliek neīstenoti, jo jāapiet viens šķērslis, otrs...

Jau pirmās dienas beigās jutos ļoti labi. Mājās gāju pa visgarāko ceļu, lai būtu laiks dzirdēto apdomāt. Laikam izskatījos ļoti apmierināta, jo paziņas, mani satikuši, jautāja - kur tu lido?"

"Nereti, zaudējot darbu, cilvēki iedzīvojas kompleksos," saka Vija. "Kursi radīja pārliecību, ka no bezdarba nav pasargāts neviens un ka tas nemazina cilvēka vērtību. Tā ir tikai viena problēma, ar ko jātiek galā, bet dažādas problēmas ir vai katram. Mēs esam iemācījušās nekrist izmisumā, ja cerēto darbu nedabūjam. Guvušas pārliecību, ka pie darba devēja nav jāiet kā lūdzējai, bet kā līdzvērtīgai sarunu biedrei, jo mēs piedāvājam līdzvērtīgu maiņu - par attiecīgu samaksu savu darbu."

"Zaudējot darbu, pirmā doma bija - esmu gatava strādāt jebko, kaut tikai man darbs būtu!" stāsta Inguna. "Tagad es vairs jebkuru darbu negribu, bet gan tādu, kas man patīk un padodas. Manuprāt, arī darba devējs labāk vēlas darbinieku, kurš nevis strādā tikai strādāšanas pēc, bet ar patiku un interesi, ka viņš vēlējies tieši šādu darbu."

"No otras puses - jebkurš, arī ne īpaši tīkams darbs bagātina mūsu pieredzi, tāpēc nevajag no tā atteikties," atgādina Vija.

Gunta savukārt uzsver, ka kursi iemācījuši saskatīt iespējas: "Mēs sākām uzskaitīt, kādos veidos var meklēt darbu, un secinājām, ka esam izmantojušas tikai niecīgu daļu no visām iespējām."

Iegūst arī ģimene

"Pirmā reakcija, ka apmeklēju psihologa lekcijas, bija - vai tad tu esi slima?" Tatjana atceras mājnieku attieksmi. "Taču, ja sēdētu mājās un tikai apkalpotu savējos, diez vai tādēļ mani cienītu vairāk. Tagad mājās vairāk kontrolēju sevi, vairāk domāju par to, ko saku vīram un bērniem. Arī viņi pamanījuši, ka mana izturēšanās ir mainījusies."

Ingunas vīrs no sākuma esot izturējies ar ironiju, taču vēlāk it kā nejauši vedinājis stāstīt, par ko nodarbībās runāts. "Manuprāt, vīrieši kautrējas atzīt, ka arī viņiem savureiz būtu vajadzīga speciālista palīdzība, lai sakārtotu domas, paanalizētu sevi. Darba meklētāju klubā uz psihologa lekcijām pārsvarā nāk tikai sievietes."

Savukārt Vija domā, ka ar savām kursos gūtajām zināšanām var palīdzēt ne tikai sev, bet arī saviem tuviniekiem. Viņas dēls drīzumā beigs skolu un sāks meklēt darbu, tad Vija varēšot ieteikt, kā to darīt labāk un iespaidīgāk. "Jūtu, ka esmu kļuvusi daudz noteiktāka, mierīgāka. Aptvēru, cik nogurusi esmu, cenzdamās visiem laba būt. Tagad protu pateikt nē - gan personiskajās, gan lietišķajās attiecībās."

Psiholoģe Liāna Deklava un NVD Saldus centra vadītāja Diāna Zariņa atzīst, ka tik draudzīgas un aktīvas grupas kā šī allaž negadās, taču grupu "salidojumi" Nodarbinātības dienesta Darba meklētāju klubā neesot nekas jauns. "Kursu laikā dažai no dalībniecēm bija jāiet uz darba interviju, cita pa šo laiku darbā arī iekārtojās, un kopā pārrunājām - kas darīts pareizi, ko varēja citādāk. Visas bija ieinteresētas. Manuprāt, tas bija arī labs treniņš, kā sadzīvot kolektīvā," saka L. Deklava. "Katrā ziņā - šīs būs pašapzinīgas darbinieces un, manuprāt, darba devējam tas ir tikai ieguvums."