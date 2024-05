Ceļu transporta negadījumi (12.03.)

Aizvadītajā nedēļā notikuši 5 ceļu satiksmes negadījumi. Bojātas mašīnas, cilvēki nav cietuši.

Neizdodas atpakaļbrauciens

6. martā plkst. 8.55 Saldū, Kuldīgas un Lielās ielas krustojumā, automašīnas Nissan Patrol vadītājs atpakaļgaitā uzbrauca stāvošai Ford Sierra.

10. martā plkst. 3 Lutriņu pagastā, pie bāra "Pie eglēm", atpakaļgaitā braucot, kļūdījās automašīnas Renault Master vadītājs. Viņš uzbrauca stāvošai Mercedes Benz.

Saduras pie tehnikuma

6. martā plkst. 15.30 Saldus tehnikuma teritorijā automašīna Audi Coupe sadūrās ar automašīnu Opel Kadett. Abas bojātas. Negadījuma apstākļus noskaidro.

Neievēro distanci

7. martā plkst. 15.50 ceļu Kandava - Saldus un Bērzi - Brocēnu stacija krustojumā automašīnas VW Caddy vadītājs neizvēlējās drošu distanci aiz priekšā braucošās Opel Kadett, kuras vadītājs mašīnu grieza pa labi. Notika sadursme, kurā bojātas abas mašīnas.

Uzbrauc stirnai

8. martā plkst. 6.20 Ezeres pagastā, ceļa Saldus - Ezere 28. km, automašīnas Mercedes Benz vadītājs uzbrauca stirnai. Dzīvnieks pagalam, bojāta mašīna.

Aiztur reibumā

Pagājušajā nedēļā uz rajona ceļiem un ielām aizturēti 5 iereibuši autovadītāji. Viens no viņiem atteicās no ekspertīzes un par to tiks saukts pie atbildības. Sods šādā gadījumā ir tāds pats kā vadītājam, kurš atstājis negadījuma vietu, neziņojot policijai.

Piemirst elementāras prasības

Pagājušajā nedēļā, pavadot Valsts prezidentes automašīnu kolonnu, ceļu policija secinājusi, ka daudzi vadītāji ir piemirsuši, kā jārīkojas, sastopot kolonnu. Satiksmes noteikumu prasības pareizi tika ievērotas tikai pilsētā. Taču uz ceļa Rīga - Liepāja, sastopot kolonnu, ko pavada mašīna ar sarkanu un zilu bākuguni un speciālo skaņu signālu, daudzi autovadītāji tikai samazināja ātrumu. Jāatceras, ka šādos gadījumos vietās, kur nav sadalošās joslas (un Saldus rajonā tādas nekur nav), gan kolonnas virzienā, gan pretējā virzienā braucošo mašīnu vadītājiem kolonnai ceļš jādod, apstājoties brauktuves malā. Šo noteikumu ievēroja tikai kravas automašīnu un vēl daži vadītāji. Ļoti bieži to neievēroja sievietes.

Ceļu policija saka paldies tiem autovadītājiem, kas ar savu attieksmi šajā gadījumā neradīja sarežģījumus.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks

Uldis Plācis