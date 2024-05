Piķeļos - Lietuvas prezidenta senču pusē

PETRONELE GERIBENE ir visvecākā piķeļniece. No 95 mūža gadiem daudzus pavadījusi Latvijā — strādājusi lauku darbus pie saimniekiem Latvijā — Lietuvas pierobežā. “Jaunībā biju liela dancotāja, un man bija liela piekrišana,” smej Petronele. “Dancot gāju ar vecākiem vīriem, jo tie vienmēr izmaksāja konfektes.” Pēc apprecēšanās abi ar vīru Piķeļos uzcēluši mājiņu, bet vīrs agri nomiris. Pēc tam viņa atkal ilgus gadus strādājusi Nīgrandes un Ezeres kolhozos. Tagad atkal dzīvojot Piķeļos — viena. Trīs bērni jau miruši, bet vecākā meita, kurai jau pāri 70, reti atbraucot ciemos. “Ūdeni no akas sanesu pati, arī lielākās malkas pagales pārskaldu. Vajadzētu jau vēl kādreiz “noiet” līdz Nīgrandei, Ezerei, Griezei, kur droši vien vēl dzīvo kāds mans darba biedrs,” saka Petronele.

AIRIDS SAMOŠKA ir viens no pieciem Latvijas skolēniem, kas mācās Piķeļu skolas 10. klasē. Viņš ir no Nīgrandes, un katru dienu mēro trīs kilometrus uz mājām. Šajā skolā reiz mācījusies arī viņa mamma. Airids sporto — spēlē basketbolu un galda tenisu. Diemžēl pārējie četri skolēni no Latvijas todien bija saslimuši. Skolas direktore Audrona Eituķiene un viņas vietniece Margarita Pukštiene iepazīstināja mūs ar skolu, kurā daudz telpaugu, vestibilā interesants akmensdārzs, lieli krāsaini fotoattēli ar Piķeļu skaistākajām un ievērojamākajām vietām. Datori ir ne vien datorklasē, bet arī pirmajās četrās klasēs, kā arī sagatavošanas grupiņā.

BERNARDS POCIEVIČS ir vietējā kultūras nama vadītājs. Nams nav sevišķi pievilcīgs. Kādreiz šī ēka bijusi padomju saimniecības kantoris. Te sen nav bijis remonts. Kultūras nama telpas galvenokārt krāso un šo to pielabo pats direktors. “Cilvēkiem patīk koncerti, taču labi mākslinieki un mūziķi par koncertu prasa tik lielu naudu, ka nevaram atļauties samaksāt,” stāsta Bernards. “Tādēļ dažādus kultūras pasākumus rīkojam saviem spēkiem, iesaistot skolēnus. Ir muzikantu kapela — četri vīri, kas bieži vien uzspēlē ballēs.” Pēc Piķeļu padomju saimniecības privatizācijas privatizēti esot arī labākie mūzikas instrumenti. Palicis pussalauzts akordeons, “vēsturiskas” klavieres un kāds nolietojies pūšaminstruments. Kapela spēlējot ar saviem instrumentiem. Režisors, kuru Bernards ved no Mažeiķiem, iestudē pa kādai bērnu ludziņai, darbojas klubiņš “Atgaiva”, kurā dzied, danco un dažādus vakarus rīko cilvēki vecumā pēc 40 gadiem. Jaunieši vakaros kultūras namā nodarbojas ar svarcelšanu un kultūrismu. Vairākas telpas nodotas katoļu baznīcas labdarības biedrībai “Karitas”, kuru vada Aleksandra Božoniene. Tās izremontētas un patīkami atšķiras no pārējām. Biedrība morāli un materiāli palīdz trūkumcietējiem, vecajiem, vientuļajiem cilvēkiem. Rīko arī dažādus pasākumus.

KATOĻU BAZNĪCA ir valsts aizsardzības piemineklis. Pati pirmā baznīca Piķeļos dibināta jau 17. gadsimtā, vēlāk nopostīta, atjaunota, bet pašreizējā iespaidīgā Sv. Trīsvienības baznīca celta 18. gadsimtā un ir viena no respektablākajām un raksturīgākajām Piķeļu ēkām centrā. Pie baznīcas izveidots un pašu iedzīvotāju, arī skolotāju un skolēnu spēkiem kopts skaists laukums. Baznīcā kalpo prāvests Jozs Rudis, kas brauc no Mažeiķiem un katru svētdienu vada mesas. Pie baznīcas ir piemineklis kunigaitim Vitautam Lielajam. Līdzās šim piemineklim ir vēl viens — 1863. gada sacelšanās dalībniekiem.

Lietuvas Židiku seniūnijas viena no četrām apdzīvotajām vietām - Piķeļi ir mūsu rajona pierobežā, 22 km no rajona centra Mažeiķiem un 14 km no seniūnijas centra - Židiķiem. Šeit dzīvo nedaudz vairāk par 540 iedzīvotājiem, no kuriem 35% ir pensionāri, 25% bērni un jaunieši, 40% darbaspēju vecuma cilvēki. Darbavietu Piķeļos ir maz. Diezgan daudz darbaspējīgo braucot strādāt uz a/s "Mažeiķu nafta". Daudzi audzē dārzeņus, pa kādam lopiņam. Grūtāk klājoties gados vecākiem ļaudīm un pensionāriem, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Tāpat kā mūsu rajonā, arī Piķeļos mirstība ir lielāka nekā dzimstība. Tādēļ vietējā 10-gadīgajā skolā šogad nav nokomplektētas pirmās divas klases. Piķeļos nav bērnudārza.

Vecākie šī ciematiņa iedzīvotāji atceras laikus, kad bieži notikuši kopīgi pasākumi ar Saldus rajona Nīgrandes toreizējā kolhoza "Jaunais komunārs" ļaudīm. Seniūnijas priekšsēdētāja Vida Olšauskiene rūgti jokoja, ka tagad kontakti ar saldeniekiem iznākot lielākoties tad, kad kāds no vietējiem Latvijā izdarījis kādu likumpārkāpumu.

Vēstures grāmatās Piķeļi kā apdzīvota vieta pirmo reizi pieminēta 1568. gadā. 18. gadsimtā piķeļnieki bijuši labi amatnieki - ādas izstrādājumu darinātāji un laivu būvētāji.

"Piķeļu iedzīvotāji ir ļoti sirsnīgi un saticīgi," komentēja seniūnijas priekšsēdētāja. "Lepojamies ar daudziem ievērojamiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs saistīti ar šo vietu - inženieriem, uzņēmējiem, karavīriem, rakstniekiem un dzejniekiem.

Lai gan februāra sniega klāti, Piķeļi atstāja labu un sakoptu iespaidu. "Šeit gandrīz visu māju apkārtne ir skaista, īpaši - vasarā, kad viss zied un zaļo," stāstīja V. Olšauskiene. "Vairākkārt Piķeļi Telšu reģionālajos konkursos ieguvuši labas vietas par skaistu kultūrvidi."