Kas jāzina, ja vēlas izceļot uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs?

Uz lasītāja jautājumu atbild Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Saldus nodaļas vadītājas vietas izpildītāja AIJA GRĪNBERGA:

- Personai, kas vēlas izceļot uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, jāgriežas tās valsts vēstniecībā, uz kurieni cilvēks vēlas doties dzīvot, un jāsaņem atļauja ieceļošanai. Ja šīs valsts attiecīgās kompetentās iestādes pieprasa iesniegt informāciju, ka persona nokārtojusi visas saistības ar Latvijas valsti, jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - pārvalde) rajona nodaļā. Pārvalde pieņem un izskata dokumentus, kā arī - lai nodrošinātu starpvalstu līgumos un likumos minēto nosacījumu ievērošanu un izpildi.

Pārvaldes nodaļā personai jāiesniedz: iesniegums (to aizpilda nodaļā); ieceļošanas atļauja; ja izceļotājs ir nepilsonis un ja viņam ir vai tiek garantēta citas valsts pilsonība - jāiesniedz atteikšanās no nepilsoņa statusa; ceļošanai derīgu dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu. Ja izceļo ģimene kopā ar bērniem līdz 18 gadiem, jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija, bērna ceļošanas dokuments. Ja kopā ar bērniem izceļo viens no vecākiem, nepieciešama otra vecāka notariāli apstiprināta piekrišana vai bāriņtiesas atļauja (ja otra vecāka dzīves vieta nav zināma).

Pēc izrakstīšanās no dzīvesvietas jāiesniedz šādi dokumenti:

- izziņas kopija no pašvaldības par izrakstīšanos no dzīvesvietas; Latvijas nepilsoņa pase; ja persona zaudējusi Latvijas pilsonību- izziņas kopija no Naturalizācijas pārvaldes, kurā apliecināts, ka persona atteikusies no Latvijas pilsonības un nodevusi Latvijas pilsoņa pasi. Latvijas pilsoņiem - Valsts militārā dienesta pārvaldes izziņas kopija par noņemšanu no uzskaites.

Tām personām, kuras vēlas izceļot uz pastāvīgu dzīvi Krievijā, jāgriežas Krievijas Federālajā migrācijas dienestā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 33 - 4a, lai saņemtu ieceļošanas atļauju vai Krievijas Federālā migrācijas dienesta izdotu sarakstu, kurā norādīti nepieciešamie dokumenti, kas jāiesniedz ieceļošanas atļaujas saņemšanai.

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri vēlas izceļot uz pastāvīgu dzīvi Krievijas Federācijā un kuri izceļo, nezaudējot savu statusu, Krievijas Federācijas migrācijas dienestā obligāti jāsaņem ieceļošanas atļauja un tikai pēc tam jākārto nepieciešamās formalitātes (izrakstīšanās utt.).

Pārējo formalitāšu kārtošana un informācijas saņemšana par saistību nokārtošanu ar Latvijas valsti notiek tādā pašā veidā, kā visiem izceļotājiem.

Pārvaldes teritoriālā nodaļa no personas pieņemto dokumentu kopijas un izziņas nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles departamentam (turpmāk - departaments), lai pārbaudītu ziņas par šo personu.

Pēc pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšanas, Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa pases nodošanas, ja persona izceļo jau kā citas valsts pilsonis - jāizrakstās no valsts. Vajadzīga izziņa no Valsts ieņēmuma dienesta maksātāju reģistra par to, ka pārceļotājam nav nodokļu parāda (tikai personām, kas izceļo uz Krievijas Federāciju). Ja departamentā nav informācijas, kas kavē personas izceļošanu, tiek izdota izziņa iesniegšanai attiecīgās valsts vēstniecībā vai arī Krievijas Federālajā migrācijas dienestā (tad persona šī dienesta nodaļā saņem atļauju izceļošanai).

Sagatavoja Valda Deruma