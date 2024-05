Saulainā Ēģipte

Next

KAFEJNĪCA “HARD ROCK” ir viena no populārākajām izklaides vietām Šarmelšeihā. Tur skan mūsdienīga mūzika.

PIE VIESNĪCAS. Priekšplānā autobusu pietura, no kuras var bez maksas izbraukāt visu viesnīcas teritoriju.

Man kā "Saldus Zemes" reklāmas menedžerim februārī tika dota iespēja pabūt Ēģiptē.

Ļoti patīkamas pārmaiņas - no mīnus 3o uzreiz atrasties plus 30o - to es piedzīvoju, kad ierados Ēģiptē, viesnīcā Coral Bay, kura atrodas pie kūrortpilsētas Šarmelšeihas. Ēģiptē daudz kas ir savādāks, nekā pie mums, Latvijā, bet laika josla ir vienāda. Ja pie mums ir plkst. 12.00, tad arī tur ir tāds pats laiks. Valsts ir ļoti liela - 100 000 km2, apmēram 80% aizņem tuksnesis. Ēģiptē ir apmēram 60 miljonu iedzīvotāju - 70% ir sievietes un 30% - vīrieši. Tāpēc arī vīrietis pēc likuma drīkst apņemt četras sievas.

Vidējā mēnešalga Ēģiptē ir apmēram 60$. Mūsu apmešanās vietās bija galvenokārt tūristi, vietējie - kādi 10%. Ēģiptē galvenie ienākumi - no tūrisma.

Saule ir 360 dienu gadā, ražu novāc 3 reizes gadā. Svētais dzīvnieks - kaķis. Allaha lūgšana notiek 5 reizes dienā.

Vienlaikus ir iespēja būt divos kontinentos - Āfrikā (tur atrodas Kaira un Sahāras tuksnesis) un Āzijā - Sīnaja pussalā (kur atrodas kūrortpilsētiņa Šarmelšeiha). Ēģipte ir musulmaņu zeme, kurā alkohols ir grēks. Veikalos stipros dzērienus nepārdod, bet krogos var dabūt tikai alu vai vīnu, kas, protams, arī nav lēti: alus pudele maksā 3$.

Viesnīca

Viesnīca Coral Bay aizņem ap 2 km teritoriju un līdzinās mazai pilsētai. Numuri ir plaši. Laika pavadīšanas varianti - pēc katra gaumes un naudas maka biezuma. Par ekskursijām, protams, jāmaksā atsevišķi.

Plkst. 9 ielidojam Šarmelšeihā. Tālāk ar autobusu tiekam nogādāti viesnīcā. Ir plus 24o silts. Kaut kur ir aizkavējusies mana bagāža, bet nepaiet ne 5 stundas, kad tā ir klāt.

Īstā atpūta

No rīta patīkami pamosties, jo saule jau spīd logā, ir silts. Pēc brokastīm - apkārtnes izpētīšana, jo iebraucām tumsā un neko nevarēja apskatīt. Ceļš ved uz jūru. Ūdens temperatūra ir +24o. Pateicoties Sarkanajai jūrai, tās koraļļu rifiem un zemūdens krāšņajai pasaulei, Ēģipte ir viena no labākajām niršanas vietām pasaulē. Šeit dzīvo visas pasaulē sastopamās zivis, izņemot elektriskās rajas. Pie paša krasta piepeld ļoti krāšņas sarkanas, zilas, zaļas zivis, kādas pat Rīgas zoodārza akvārijos nav sastopamas.

Ja apnīk peldēt jūrā, var aiziet uz vienu no četriem baseiniem, pie kuriem arī uzturas pārsvarā tūristi. Gaisa temperatūra saulē ir +38o, tomēr, uzpūšot stiprākam vējam vai saulītei pazūdot aiz kāda mākonīša, paliek vēss.

Augļu tirgus, pilsēta

Vakarā dodamies uz pilsētu, līdz kurai apmēram 10 minūšu brauciens. Šarmelšeihā ir vecā pilsētas daļa un jaunā. Vecajā atrodas augļu tirgus. Ir drausmīga netīrība, visur smird, bet tas ir jāpacieš, ja gribi tikt pie lētiem augļiem. Pārdod pārsvarā to pašu, ko var nopirkt arī pie mums (arbūzus, melones, apelsīnus, arī zemenes jau ir ienākušās), tikai tās nedaudz lētākas. Sapērkam augļus un dodamies uz jauno pilsētas daļu, kura ir pretstats vecajai. Tā ir tīra, vairāk tuvinās Eiropai. Ir visvisādas izklaides vietas, restorāni, bāri, var nobaudīt ūdenspīpes. Vienu reizi pamēģinājuši ūdenspīpi, mēs katru vakaru braucam uz pilsētu to pīpēt. Pārsvarā izmanto augļu tabaku (ābolu, ķiršu, zemeņu). Izpūšot dūmus, ir ļoti patīkams aromāts. Arī visi nesmēķētāji, ieskaitot mani, priecājas par ūdenspīpi. Pilsētā ik uz soļa ir kāds bārs vai kāda tirgotava, bet neviens aiz rokas iekšā nerauj (par ko gan bija dzirdēti nostāsti), bet laipni uzrunā. Te ir pieraduši pie Eiropas tūristiem. Ik pēc 50 metriem redzama apsardze, visur izjūti lielu drošību - ka tev neviens neko nenodarīs.

Kaira, piramīdas

Plkst. 3 naktī sākam ceļu uz galvaspilsētu Kairu, jo līdz turienei jābrauc 500 km. Dabūjam izjust, kas ir smilšu vētra. Ļoti iespaidīgi - neko nevar redzēt, spēcīgs vējš, palmas noliekušās līdz zemei.

5 stundas pavadīt autobusā nav diez cik patīkami, bet piramīdu dēļ to visu var pieciest. Pa ceļam nav, ko redzēt, jo visapkārt ir tikai tuksnesis.

Iebraucot Kairā, uzzinām, ka ir lijis 9 stundas no vietas (lietus kā parādība te ir tikai 2 - 3 reizes gadā), par ko liecina arī liels vēsums. Mēs jau bijām pieraduši pie +30o karstuma, bet te uzreiz tikai kādi +12o, liekas, - tūlīt nosalsim.

Apmeklējam Kairas nacionālo muzeju. Tur ir visādas mūmijas, dārgumi, Tutanhamons un vēl tūkstošiem visādu -monu. Tas ir vietējo lepnums. Katrai mūmijai (ir ne tikai cilvēku, bet arī svēto dzīvnieku mūmijas), sarkofāgam un priekšmetam ir savs stāsts. Ja mēģinātu nopietni iedziļināties tajos, Ēģiptē būtu jāpaliek uz visu mūžu, jo muzejā apskatei kopumā piedāvā 100 000 objektu.

Pilsētā ir drausmīga netīrība. Mājas pārsvarā ir pusuzceltas, bez jumta, jo tad nav jāmaksā nodoklis. Ja māju uzceļ ar jumtu, valsts liek maksāt nodokli. Pilsētā ir neiedomājama pārapdzīvotība - apmēram 16 - 18 miljoni iedzīvotāju. Ielās brauc ļoti daudz mašīnu, bet pa vidu vēl jāj uz kamieļiem, brauc ēzeļu pajūgos.

Piramīdas

Kad beidzot tiekam līdz piramīdām, elpa aizraujas, jo kaut kas tāds ir redzēts tikai pa televizoru. Ļoti iespaidīgas, augstas! Kādreiz ļauts pat uzkāpt uz piramīdas, bet tagad ēģiptiešiem tas vairs nepatīk, jo piramīdas ir ļoti nodrupušas un arī tūristi esot cietuši, krītot lejā. Piramīdām neatļauj pat pieskarties, bet mēs bijām ļoti veikli un pieskārāmies vienai no piramīdām. Tās ir jāredz pašam, jo šos iespaidus aprakstīt vai izstāstīt nevar.

Transports un braucēji

Mašīnas nemitīgi pīpina, bet pie tā ātri pierod. Taurēšana notiek pie katra manevra, reizēm arī vienkārši tāpat - garlaicības kliedēšanai sastrēgumos. Noteikumu nav gandrīz nekādu. No ceļazīmēm pārsvarā ir tikai "guļošie policisti", lai braucēji neskrien pārāk ātri. Ēģiptē ir visvieglāk tikt pie autovadītāja apliecības - pa taisnu gabalu jānobrauc 200 m uz priekšu un 200 m atpakaļ, un tiesības rokā! Taču nekur citur pasaulē šīs tiesības neatzīst. Apdrošināšana nepastāv. Ja kādu mašīnu sasit, tad vadītāji izlec ārā, viens otru nolamā un brauc tālāk. Bet avārijas, ņemot vērā ēģiptiešu braukšanas stilu, vispār neredzēju, jo viņi alkoholu nelieto. Tāpēc arī valstī ir maz ceļu satiksmes negadījumu.

Viss notiek pēc kaulēšanās principa. Ir arī tā, ka policisti uzliek kādu sodu, bet ne policists īsti var paskaidrot, par ko sods, ne to izprot šoferis. Kad pienāk mašīnas kārtējā pārlicencēšana (gada beigās), tad arī jāsamaksā viss sods, kas sakrājies gada laikā. Bet, tā kā policisti pārsvarā ir analfabēti, par sodu var kaulēties. Ja, piemēram, sods gada laikā ir ap 1000 funtu (4,5 funti - 1$), tad var iet uz policiju un nokaulēt līdz kādiem 200 - 300 funtiem.

Sievietes

Sievietes vispār pilsētās nav pamanāmas, jo viņām ir mājas rūpes, jāaudzina bērni. Mūsu gida draugam ir 4 sievas un kopā 35 bērni. Varat parēķināt, cik vienai sievai ir bērnu. Sieviešu vidējais mūža ilgums Ēģiptē ir par 10 gadiem īsāks nekā vīriešiem, bet tas ir arī saprotams - 10 bērnu jāiznēsā un vēl jāizaudzina... Bet tās sievietes, kuras redzēju... Ticiet man - Latvijā tomēr viņas ir visskaistākās!

***

Ja reiz esi uz Ēģipti aizbraucis, labāk ļauties viņu rimtajai pasaules uztverei, nevis radīt nevajadzīgu stresu, no kura it kā esi bēdzis, dodoties uz Ēģipti. Tikai tā šo valsti var baudīt un gribēt tajā atgriezties.

Paldies visiem, kas mani atbalstīja un palīdzēja nokļūt Ēģiptē! Es noteikti tur vēl atgriezīšos kopā ar ģimeni, jo šī zeme ir katram pašam jāredz, par to nevar izstāstīt.